Мэра Киева родит «карусель»?

Досрочные выборы столичного мэра, похоже, станут беспрецедентными во всех отношениях.

По масштабам PR-кампаний кандидатов (ни один из “раскрученных” претендентов на мэрское кресло, судя по количеству одних лишь бигбордов, не уложился в избирательные фонды, следовательно, выступил прямым нарушителем закона и должен был быть снят с выборов). По масштабам и плотности применяемых политтехнологий (семь десятков кандидатов – это даже не смешно!). По числу социологических “чудес”, когда благодаря “независимым” исследованиям социологических служб рейтинг одного кандидата в течение дня мог упасть или вырасти вдвое-втрое.

В день выборов, 25 мая, эта кампания, похоже, установит еще один рекорд – по масштабам подкупа избирателей и стоимости голосов, которые скупаются претендентами на столицу.

Ах, карусель, карусель...

Еще с месяц тому ряд известных политологов заявили о том, что избирательные штабы перешли от агитации к прямому подкупу избирателей. Позже ряд СМИ сообщили, что штабы самих раскрученых кандидатов готовят на выборы “карусели”.

“Карусели”, как известно, применяются на выборах в Украине уже много лет, им пытаются противодействовать, но далеко не всегда это удается. Тщательным образом выискиваются и берутся на учет люди, готовые за деньги отдать свой голос за указанного им кандидата. В день голосования избирателю выдается заполненный бюллетень, он идет с ним на свой участок, голосует заполненным бюллетенем, а чистый прячет в карман, выносит и отдает штабисту. Получает деньги, и “карусель” работает дальше.

Как правило, “карусель” запускается одним из кандидатов. Уникальность нынешних выборов именно в том и заключается, что, по данным многих СМИ, в этот раз “каруселить” будут сразу четыре штаба, а позже поступила информация о том, что к ним присоединятся еще два. То есть всего – пять. Тяжело поверить? Но если может быть семь десятков кандидатов, почему этого не будет?

Вскоре громкое заявление на эту тему сделала и Служба безопасности Украины. Руководитель СБУ Валентин Наливайченко фактически подтвердил сообщение СМИ. По его словам, практически все участники избирательных гонок имеют теневые штабы и готовятся применить технологии подкупа избирателей. При этом, правда, слово “карусель” не прозвучало. Вместо этого спецслужба обнаружила технологию, которую привез в Украину из России Виктор Медведчук. Называется она “Вавилон”, и пользуются ею, по словам руководителя СБУ, практически все штабы, кроме, конечно, “Нашей Украины”.

Следовательно, что мы имеем на самом деле? Насколько отвечают действительности сообщения СМИ о том, что несколько штабов сразу будут крутить «карусели»? Что за импортное чудо под названием «Вавилон» и чем оно отличается от родной, украинской «карусели»? Если идет такая борьба за голоса, то штабы работают лишь над тем, чтобы нейтрализовать «карусели» конкурентов или только «крутят» свои? И, наконец, если все это правда, чем могут завершиться такие выборы?

Никто не хотел сознаваться

Мы обзвонили представителей политических сил, и кандидатов в мэры, расспросили, что они знают о «каруселях». Конечно, услышали заверения из разряда «мы такие методы не применяем». И – рассказы о конкурентах, которые, конечно, к этому прибегают.

Позвонили на мобилку одного из руководителей кампании Черновецкого.

– «Классических» «каруселей» не будет, будет значительно более простой подкуп избирателей. Избирателю будут давать деньги и верить его совести. Так делают практически все штабы. Потому что тащить в кабинку заполненный бюллетень, вытаскивать чистый – это очень медленный способ, на котором легко поймать. Эта технология возможна при наличии полного финансового и административного контроля за округом. Применяется ли «Вавилон»? Да, БЮТом. Что это за такое «смертельное оружие»? Знаю, но не скажу.

Насколько мы, однако, поняли по тону самого ответа, никакого знания там не было.

Николай Катеринчук, кандидат в мэры:

– Да, мы знали о “Вавилоне” и готовили на эту тему отдельную пресс-конференцию. Сегодня три политических силы занимаются скупкой голосов. Не называю ни одной, потому что не имею доказательств, но об этом мне рассказывают наши активисты.

Карусель не имеет отношениям к «Вавилону». «Карусель» – это обычный подкуп, а «Вавилон» – это почти система сетевого маркетинга. Не знаю, отчего ее так назвали. Что же касается подкупа, то он может быть до дня голосования, в момент голосования и после голосования. В первом случае подписываются так называемые социальные соглашения, выдается залог в 300 – 500 гривен для избирателя. Избирателю говорят, мы подписываем социальные обязательства, вы голосуете за нас, если мы не выполним обещания, эти деньги остаются у вас. Вторая технология: вы получаете 50 процентов авансом, 50 – на выходе из участка. Третья – когда все деньги дают сразу, но ты должен сфотографировать на мобильник и послать сообщение.

Три штаба, как я уже говорил, работают таким способом, они конкурируют, кто больше даст, ходят по одним и тем же адресам.

Представитель БЮТ Александр Турчинов в комментарии УНИАН отрицал использование таких технологий блоком.

– Такие заявления – это еще одна череда провокаций. Они бросают все, что только можно, потому что видят: мы уверенно идем к победе. Прошу не обращать на это все внимание, мы все равно побеждаем.

Представитель регионала Василия Горбаля и киевского отделения Партии регионов Константин Трифоненко также заявил, что они не занимаются и не будут заниматься “каруселями”, это позиция Василия Горбаля. В то же время господин Трифоненко сообщил, что активную скупку осуществляет блок Черновецкого, в частности, с помощью разного рода надбавок и бюджетных подарков. Впрочем, совершенно очевидно, что это немного другое.

Кандидаты в мэры Виктор Пилипишин и Виталий Кличко в интервью УНИАН также заверили, что у них нет никаких теневых штабов, но они знают, что их конкуренты пытаются подкупить избирателей. Они же такого не практикуют. Своими знаниями о «Вавилоне» поделиться не смогли, сказали, что не знают.

Осталось прикупить процентов 50 голосов

Следовательно, имеем такую картину. Все реальные кандидаты отрицают свою причастность, но четко указывают пальцами на конкурентов. «Шпионы» из штабов, к сожалению, подтверждают эту информацию. Один из известных политтехнологов в разговоре «не на диктофон» также признал колоссальные масштабы подготовки к подкупу избирателей в день голосования.

«А какой у них есть выход? В кампанию вложены безумные средства, а победа не гарантирована никому», – говорит он. При этом наш собеседник саркастически улыбается при упоминании о «Вавилоне» и заявлениях СБУ. «Какой «Вавилон»? При чем тут Россия? Что, мы не знаем, как крутить «карусели»? В этом есть какое-то особое «ноу-хау»? Медведчук привез из России? Мы сами научим Россию в этой сфере такому, что они почувствуют себя детьми. С Медведчуком это вообще отдельная игра СБУ, и без него здесь специалистов хоть пруд пруди, его сюда «притулили» вообще для какой-то более сложной комбинации...»

Несколько кандидатов в мэры жестко нацелены на конкретную цель. Трое – на победу, по крайней мере, еще трое – на то, чтобы “взять” 25 мая минимально приличный результат. А социология (конечно, реальная, а не та, которой штабы кормили через фирмы-однодневки публику) показывает, что гарантий на это ни у кого нет, следовательно, надежда на “карусели” остается едва ли не единственным спасением.

В этой ситуации план покупки голосов тремя штабами, нацеленными на победу, предусматривает в среднем по 10–15% голосов. Смета на докупку голосов штабом еще одного раскрученного, “красивого”, кандидата может предусматривать покрытие разницы в 10% голосов между рейтингом, нарисованным неизвестными социологами из Харькова, и реальной популярностью этого кандидата. Такой результат в штабе кандидата считают хорошей стартовой позицией на следующих выборах, которые состоятся менее чем через два года. Еще двум кандидатам достаточно “прикупить” процента по три, чтобы не было стыдно.

В итоге имеем картину, когда суммарный спрос на продажные голоса, как несложно подсчитать, достигает почти 40–50 процентов! Предложение же голосов на продажу пока еще в несколько раз меньше.

Это вынуждает штабы усиленно работать не только над перестройкой собственной пирамиды для „карусели”, но и искать эффективные пути нейтрализации „каруселей” соперников.

Некоторые СМИ, например, пишут, что в одном из трех штабов-лидеров намереваются применить «суперкарусель». Людям, кроме своей, так сказать, родной «карусели» предлагают “завербовываться” в карусельные штабы других кандидатов. И когда им там выдадут заполненные бюллетени, принести их прямо в свой штаб. За каждый такой “чужой” бюллетень обещают еще по 50 долларов. Если прибавить сотню-полторы долларов, которые можно заработать на своем кандидате, в день выборов может набежать до 300.

Хитро. Хотя все опрошенные нами кандидаты выражают сомнения в том, что эта, непростая, схема сработает безотказно.

Как быть в этой ситуации? Что делать киевлянам-избирателям?

Зарабатывать или не зарабатывать?

Интересную схему как заработать денег и не продать при этом душу предлагает кандидат в мэры, экс-губернатор Киевщины Евгений Жовтяк.

Он советует избирателям не отказываться от участия в “карусели”, но при этом действовать по своему плану. А именно: брать у “благоддетелей”-карусельщиков заполненные бюллетени, голосовать ими, но при этом делать их недействительными, ставя также галочку в графе “Против всех”. Полученный чистый бюллетень нести к своим заказчикам и брать деньги.

Тем самым, говорит господин Жовтяк, если вы нуждаетесь в деньгах, вы можете получить их, но при этом реально не отдать свой голос за кандидата-плута.

Насколько реальной может быть такая схема?

Каких-то очевидных возражений против нее не видно. Другое дело, многие ли люди ею воспользуются. Жовтяк позаботился о рекламе своего ноу-хау, выпустив и раздав киевлянам тысячи открыток. Поэтому вполне возможно, кто-то из киевлян так и поступит.

Какими будут при этом результаты выборов?

Если действительно все запланированные “карусели” заработают и при этом хотя бы часть избирателей воспользуется советами Евгения Жовтяка, вырастет число недействительных бюллетеней. Если при этом является правдой информация о “суперкарусели” одного из штабов (напомним, участники этой “карусели” должны проголосовать за “своего” кандидата и в то же время, записавшись в конкурирующих штабах, “нейтрализовать” бюллетени конкурента), значительным будет количество тех, кто не проголосовал.

При этих обстоятельствах результаты выборов в столице становятся еще менее прогнозируемыми. Война политтехнологов, война социологов, война компроматов 25 мая логично завершится войной “карусельщиков”. Здесь уже киевлянам-избирателям решать – принимать в ней участие, игнорировать или пытаться перехитрить творцов “карусели”.

Маша Мищенко, Саша Калиниченко