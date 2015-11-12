ЦИК утвердила расходы для проведения повторных выборов еще в двух областях и Киеве

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ЦИК.

«Комиссия утвердила распределение субвенции из государственного бюджета местным бюджетам на подготовку и проведение повторного голосования по выборам депутатов местных советов и сельских, поселковых, городских голов 15 ноября 2015 года на сумму 13 млн 593 тыс.100 грн», - сообщили в пресс-службе.

Из этой суммы Ивано-Франковской ОГА выделено 1 млн 753 тыс. грн, Черкасской ОГА – 1 млн 397 тыс. 400 грн, Киевской горадминистрации – 10 млн 442 тыс. 700 грн.

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Таким образом, по состоянию на 11 ноября ЦИК утвердила распределение субвенции из государственного бюджета местным бюджетам на подготовку и проведение повторного голосования по местным выборам 15 ноября 2015 года на общую сумму 26 млн 990 тыс. 100 грн между десятью областными и Киевской городской государственными администрациями. Соответствующее распределение субвенции ожидается еще между четырьмя облгосадминистрациями.

Ранее УНИАН сообщал, что Центральная избирательная комиссия Украины утвердила распределение субвенции из госбюджета местным бюджетам на подготовку и проведение повторного голосования из местных выборов 15 ноября 2015 года в размере 7 млн 1 тыс. грн.