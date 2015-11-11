Пресс-конференция: Итоги местных выборов для партии "УКРОП" (событие завершено)

Пресс-конференция представителей «Украинского объединения патриотов - УКРОП», во время которой будут подведены итоги местных выборов для партии и объявлена стратегия действий депутатов от УКРОПа и возможности политических союзов фракций «Украинское объединение патриотов» в местных советах всех уровней.

Кроме того, будут обнародованы политические задачи партии в межизбирательный период, среди которых - наработка взвешенного, реалистичного и мирного плана перезагрузки государства. УКРОП объявляет о начале переходного периода к новому государству и призывает все демократические силы и общественных активистов присоединиться к перезагрузке всех ветвей власти и сфер жизни страны, поскольку власть не справилась с этой задачей.

Участники: Денис Борисенко, член политсовета УКРОПа, руководитель секретариата партии, Виталий Куприй, народный депутат Украины, один из лидеров УКРОПа, Андрей Денисенко, народный депутат Украины, член политсовета УКРОПа.