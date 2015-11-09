Яценюк хочет повысить зарплаты украинским чиновникам за счет ЕС

Об этом УНИАН сообщили в департаменте информации и коммуникаций с общественностью секретариата Кабинета министров.

"Отдельно во время разговора речь шла о мерах по поддержке внутренних реформ в Украине. В частности, обсуждалась инициатива создания фонда для повышения выплат украинским чиновникам и госслужащим, о чем недавно говорилось в письме Яценюка к президенту Еврокомиссии Жан-Клоду Юнкеру", - говорится в сообщении.

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По мнению Яценюка, создание такого фонда - "одно из важных средств преодоления коррупции в системе государственной власти".

Также в ходе встречи Яценюк высоко оценил интенсивность и результативность сотрудничества правительства Украины и Европейской комиссии по широкому кругу политических, экономических, финансовых, гуманитарных вопросов и вопросов безопасности совместной повестки дня. Особое внимание глава украинского правительства обратил на подготовку запланированного на декабрь заседания в Брюсселе Совета ассоциации Украина - ЕС, на котором состоится предметное обсуждение всех аспектов нынешнего взаимодействия и планов на перспективу.

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Отмечая поступательный процесс ратификации соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС европейскими партнерами, премьер-министр Украины, однако, подчеркнул важность консолидации усилий для ее скорейшего завершения.

Яценюк также подчеркнул необходимость укрепления единства и солидарности ЕС в противодействии вызовам, которые имеют внятную антиевропейскую и антиукраинскую природу - от угроз безопасности и политического шантажа со стороны России до проектов экономической монополии и давления на ЕС, как, например, "Северный поток – 2", планы по созданию которого уже вызвали категорически отрицательный ответ как правительства Украины, так и глав многих европейских правительств - от Словакии до стран Балтии.

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Кроме того, как сообщается, собеседники обсудили процесс мирного урегулирования на востоке Украины, актуальные вопросы экономических преобразований и законодательной поддержки курса европейской интеграции нашего государства.