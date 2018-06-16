Вехи недели. Многовекторная Фемида, удар по коалиции и евро-барство

Прокурорские работники и СБУ были на минувшей неделе в центре внимания. Если в Чернигове и Киеве служителей Фемиды выматывали адвокаты Геннадия Корбана, сумевшие добиться перевода своего подзащитного под домашний арест, то в масштабах страны постарался блистать Виктор Шокин. Генеральный прокурор словно демонстрирует собственную способность игнорировать захлестывающие волны критики с разных сторон. Правда, обстрел из снайперской винтовки бронированных окон его кабинета вряд ли можно назвать конструктивной критикой.

Если выход Корбана на относительную свободу можно назвать удачей его адвокатов, то задержание Елены Лукаш как свой успех подает прокуратура.

Бывший министр юстиции и просто юридический советник Виктора Януковича обладает немалым массивом информации, но вряд ли будет делиться нею в СИЗО. К тому же инкриминируемые преступления не предполагают пребывание матери двоих несовершеннолетних детей за решеткой во время предварительного следствия. Так что ГПУ придется быть убедительной, как и в деле Игоря Мосийчука, дезавуировавшего сообщение Генеральной прокуратуры о собственных признаниях в получении взятки.

Отношения внутри «Европейской Украины» сегодня таковы, что публичный конфликт Александры Кужель и Андрея Тетерука независимо от характера полученных представительницей «Батькивщины» повреждений разрушить ее не сможет. Просто нечего разрушать – в парламентском большинстве уже давно каждый пытается играть свою роль. «Батькивщина» тянет знамя оптимизации тарифов, «Самопомощь» шантажирует выходом из коалиции с настойчивостью, достойной лучшего применения, а БПП и «Народный фронт» вынуждены подсчитывать депутатские «штыки» перед каждым голосованием.

И сколь искренним бы не был Юрий Луценко, призывая депутатов потрудиться как рабы на галерах, в депутатском корпусе все гребут с разным КПД.

Арсений Яценюк приоткрыл планы по поводу реформирования правительства, назвав среди претендентов на увольнение министра науки и образования. Конечно, потом прозвучали пояснения, что он имел в виду министра экологии, но неприятный осадок остался.

Анонсированный главой правительства вице-премьер по вопросам евроинтеграции не помешает, даже в контексте непринужденного торпедирования парламентариями, пришедшими в Верховную Раду с идеалами Майдана, законопроектов, необходимых для получения безвизового режима.

Хладнокровные обладатели депутатских мандатов, отягощенных диппаспортами и шенгенскими мультивизами, позабыли, что политики обязаны принимать не всегда популярные решения, если хотят, чтобы страна продвигалась вперед.

Они предпочли евро-барство, показав свою космическую удаленность от интересов миллионов граждан. Ситуативное, но устойчивое большинство в нынешнем парламентском созыве серьезных изменений не хочет, как бы не преподносилось обновление законодательной власти. Трагизм ситуации на самом деле в другом: даже досрочные парламентские выборы, тема которых все чаще мелькает в публичной дискуссии, могут не улучшить, а усугубить ситуацию.