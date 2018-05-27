Круглый стол, как фиговый листок для широкой коалиции

Сможет ли “Универсал” (документ, предложенный к подписанию Президентом Украины) объединить существующие политические силы на основе записанных в нем принципов? Чье выступление понравилось вам больше других?

Эти вопросы мы задали политологам

Виктор Небоженко, политолог:

На мой взгляд, очень хорошо выступили Тимошенко и Ющенко. Они говорили о разных вещах, но в профессиональном плане выглядели прекрасно, остальные участники заняли оборонительные позиции. Конечно, прямая трансляция привела к тому, что был много уличного популизма, но что поделаешь... Думаю, что о большом Универсале, который бы подписали все политики, говорить еще рано, но то, что политики публично засветили свои взгляды, пытались найти аргументы - это очень полезно для страны. Но трудно поверить, что универсал останется таким, каким его предложил Секретариат. Петр Симоненко, понятно, был очень категоричен, он образно говоря, боится “выноса тела” из коалиции, когда она пополнится Нашей Украиной. Возможно, ему хочется какого торжественного выноса, а не грубого выброса. Поэтому он готовится, старается вернуть свой электорат, объяснить, что он все равно не оставлял своих позиций, что предавал не он, а другие. Но даже на секунду “Наша Украина” и коммунисты не могут быть легитимной коалицией, потому что это приведет к катастрофическим потерям как для электората КПУ, так и для избирателей “Нашей Украины”. Круглый стол, это такая новая большая политическая украинская игра, которая, безусловно, очень нужна нашим политикам. Ясно, что Конституция оказалась противоречивой, поэтому они ищут коллективное идеологическое обоснование своим поступкам. И Ющенко очень правильно делает, что “дожимает” своих будущих партнеров, он фактически говорил с одним человеком: кандидатом в премьер-министры: если 1) в НАТО, если 2) украинский язык и если 3) поместная церковь, то – немножко поработаешь.

Вадим Карасев, Президент Института глобальных стратегий

“Универсал”, если не объединит, то присоединит отдельные политические силы к коалиции. В частности, “Нашу Украину” он сможет присоединить к Партии Регионов, социалистам и коммунистам. Да и то, я бы сказал, что не столько объединит, сколько примирит, снимет политическое напряжение, даст возможность найти постоянные точки соприкосновения и коммуникативные каналы. Кроме того, поможет найти форму и формулу формирования более широкой коалиции в парламенте и коалиционного правительства, которое бы несло ответственность не только перед большинством, но и перед Президентом. Это серьезная задача Виктора Андреевича – найти такую формулу коалиционного правительства, чтобы оно несло ответственность не только перед парламентом, но и перед Президентом. Если не юридически, то хотя бы фактически. Больше всего мне понравилось выступление Романа Бессмертного.

Оно было удачным и с точки зрения общего контекста и с точки зрения учета интереса “Нашей Украины” и отстаивания позиций Президента. Бросалось в глаза, что Юлия Тимошенко была лишняя на этом круглом столе. Если все говорили о поиске компромисса, то лишь она ясно объявила, что есть власть, а есть оппозиция, и нажимала на роспуск парламента. И это было в диссонансе с общими настроениями в зале. Но это очень симптоматично, учитывая тенденции между 2006 и 2009 годом. Этот круглый стол должен подвести черту под всей этой коалиционной эпопеей, которая уже длится четыре месяца и изнуряет страну, политиков и общество. Этот круглый стол нужен, чтобы округлить ситуацию, обойти острые углы и найти формулу присоединения “НУ” к уже существующей в парламенте коалиции.

Владимир Фесенко, основатель Центра прикладных и политических исследований “Пента”:

Я бы не преувеличивал значения этого мероприятия и тем более не рассматривал бы его как инструмент формирования широкой коалиции. Я убежден, что коалиции создаются не так. Здесь речь идет о классической пиар-акции. Акции вполне нужной обществу, потому что необходимо показать, как политики обсуждают между собой подобные проблемы, готовы ли они идти на компромисс или нет. Но сам компромисс достигается в ходе непубличных переговоров. На мероприятии мы увидели как Симоненко работает на своих избирателей, Тимошенко - на своих. Поэтому я думаю, в лучшем случае мы получим политическую декларацию. А реальный компромисс рождается за кулисами. Этот круглый стол - определенная подготовительная процедура, чтобы вслед за таким столом, можно было сказать людям: видите, Янукович почти согласился на НАТО, Кравчук поддерживает идеи НАТО (хотя помним какую позицию занимал блок “Не так”). После этого легче будет подписывать совместный документ между “НУ и “ПР”. Подписание документа – акция нужна и хорошая, потому что речь идет об ответственности будущих руководителей правительства, но в действительности «Универсал» должен стать фиговым листком, который прикроет коалиционную договоренность между “Нашей Украиной” и “Партией Регионов”.

Больше всего меня порадовало выступление Ивана Плюща, оно было и образным и красивым. Он олицетворяет классический украинский здравый смысл. Иван Степанович из всех участников ближе всех к простым людям и лучше всех отражает украинский характер. И он менее всего заангажирован по сравнению с другими участниками мероприятия.

Записала: Маша Мищенко