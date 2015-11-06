СБУ задержала "спецназовца ЛНР", проводившего "отпуск" в Николаеве (фото, видео)

16:42, 06 ноября 2015
Политика
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В Николаеве Служба безопасности Украины задержала местного жителя, который с прошлого года активно участвовал в боевых действиях против сил АТО.

РИА Новости

Как говорится в сообщении СБУ, сначала боевик был в составе террористической группировки "Управление гуманитарных операций", которое специализируется на терактах против мирного населения под видом украинских подразделений.

Впоследствии злоумышленник перешел к НЗФ "Батальон специального назначения "Вымпел".

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Сотрудники СБУ задержали боевика, когда тот вернулся домой в "отпуск". Во время обыска у него изъяты удостоверения члена террористической группировки, двухсотграммовая тротиловая шашка с двумя детонаторами и инструкция по работе с взрывчатыми веществами

Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 258-3 (участие в деятельности террористической организации) Уголовного кодекса Украины. Террористу объявлено о подозрении.

Продолжаются неотложные следственные действия.

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sbu.gov.ua

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