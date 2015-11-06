СБУ задержала "спецназовца ЛНР", проводившего "отпуск" в Николаеве (фото, видео)
В Николаеве Служба безопасности Украины задержала местного жителя, который с прошлого года активно участвовал в боевых действиях против сил АТО.
Как говорится в сообщении СБУ, сначала боевик был в составе террористической группировки "Управление гуманитарных операций", которое специализируется на терактах против мирного населения под видом украинских подразделений.
Впоследствии злоумышленник перешел к НЗФ "Батальон специального назначения "Вымпел".
Читайте такжеОчередной боевик "ЛНР" добровольно сдался правоохранителям (видео)
Сотрудники СБУ задержали боевика, когда тот вернулся домой в "отпуск". Во время обыска у него изъяты удостоверения члена террористической группировки, двухсотграммовая тротиловая шашка с двумя детонаторами и инструкция по работе с взрывчатыми веществами
Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 258-3 (участие в деятельности террористической организации) Уголовного кодекса Украины. Террористу объявлено о подозрении.
Продолжаются неотложные следственные действия.
Читайте такжеНа Луганщине за "референдум ЛНР" будут судить председателя райсовета