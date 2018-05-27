Ехануров хочет оставить по себе добрую память

В зале Верховной Рады сегодня чехвостили министра финансов Виктора Пинзеника, который отчитывался о выполнении госбюджета, и решили, что работа Кабмина в этом направлении неудовлетворительна. В это же время в другом зале столицы – в Украинском доме - глава правительства Юрий Ехануров отчитывался перед журналистами, зачитывая такие показатели своей работы за первое полугодие 2006 года, от которых и жизнь выглядела более радостной, и деятельность этого правительства хотелось продлить на неопределенный срок.

Доверять почему-то больше хотелось Юрию Ивановичу, чем большинству в Раде. Во-первых, это не то правительство, которое на бумаге завышало показатели своей работы (что любили делать при премьере Януковиче). Во-вторых, немало одобрительных оценок получил нынешний премьер от независимых экономических экспертов. В конечном итоге, как и критики, - что дает шансы на незаангажированность экономистов. В-третьих, именно последний критерий мешал коалициантам объективно оценить работу Кабмина. Для чего же тогда нужен будет новый состав правительства во главе с Януковичем, если и Ехануров неплохо с экономикой справляется?

Ехануров уверен, что Кабинет Министров под его руководством выполняет задачи, поставленные Президентом. “Еще в прошлом году мы боролись за выживание украинской экономики, а уже в этом году мы нормально ее оздоравливаем," – одно из высказываний председателя Кабмина.

По данным Еханурова, за первую половину в этом году ВВП вырос на 5%, за 9 месяцев его рост должен выйти на уровень 7%.

Основания для таких прогнозов относительно ВВП, говорит премьер, дают результаты работы экономики, особенно во втором квартале, когда она демонстрировала стойкий рост, окончательно преодолев последствия неблагоприятных погодных условий прошлой зимы и повышения цен на газ.

Обратил он внимание на “рекордный урожай, который нас ожидает в этом году” и на отсутствие проблем с поставками сахара: “Сейчас сезон, когда все готовят варенье без намека на сахарный кризис”.

Большинство приглашенных экспертов, среди которых были академик НАН Украины Валерий Геец, и специалист по государственному управлению Василий Юрчишин в своих выступлениях хвалили правительство Еханурова. Правда, директор Международного центра перспективных исследований Виктор Чумак заявил, что Кабмин не смог полностью выполнить свою программу. «Единственные два направления, в которых правительство смогло достичь результатов, – это стабилизация экономической ситуации и построение диалога с бизнесом», - сказал он. Также, по его мнению, программа деятельности правительства не была достаточно четкой, чтобы эффективно контролировать ее выполнение.

Ехануров критику воспринимал положительно – как высказанную экономистами, так и политическими оппонентами: “Николай Азаров вправе критиковать, он это делает, и эту критику я воспринимаю”. Отрицал разве что такое: “В парламенте любят говорить лишь о том, как бедно живется, как обнищал народ. За шесть месяцев этого года “обнищавший” народ купил на 40% больше (по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году) новых автомобилей. Про бывшие в употреблении я не говорю”.

Пока премьер отвечал на вопросы более чем сотне журналистов, мимо Украинского дома проходила длинная колонна сторонников Партии регионов и Компартии. Тогда же, как заметили журналисты, Юрий Луценко, который шутил в передних рядах со своими коллегами, получил телефонный звонок (говорили, от Президента) и срочно ушел.

Остальные министры общались друг с другом с явным удовольствием, вели себя как дети в театре. Юрий Павленко, которому было скучно с ними, тусовался с ровесниками журналистами.

А министр культуры и туризма Игорь Лиховий фотографировал своего шефа цифровой мыльницей, возможно, на последней его пресс-конференции в нынешнем ранге.

Дмитрий Стаховский