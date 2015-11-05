Лукаш сообщили о подозрении в завладении 2,5 миллионов гривен и служебном подлоге

Как сообщили УНИАН в Управлении связей с общественностью и СМИ Генеральной прокуратуры Украины, заместитель генерального прокурора Украины сегодня сообщил о подозрении Лукаш в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 191 и ч. 2 ст. 366 Уголовного кодекса Украины по факту завладения во время пребывания в должности министра юстиции средствами государственного бюджета Украины в размере 2,5 млн грн и совершении служебного подлога, повлекшее тяжкие последствия.

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Как сообщал УНИАН, по данным ГПУ, Лукаш, которая находилась в розыске, вернулась в Украину и была задержана в Киеве.

Прокурор Генеральной прокуратуры Владислав Куценко на брифинге заявил, что Лукашподозревается в хищении более 2,5 млн грн из государственного бюджета во время реализации общегосударственной программы адаптации законодательства Украины к законодательству ЕС.

«У нас есть информация, которая может подтверждать возможность совершения госпожой Лукашпреступления по ч. 5 ст. 191 (хищение средств в особо крупных размерах) и ст. 366 Уголовного кодекса Украины (служебный подлог)», - сообщил Куценко.

Также он сообщил, что Лукаш вручат подозрение и обратятся в суд об избрании ей меры пресечения.

Лукаш была объявлена в розыск. Датой исчезновения Лукаш указано 28 июля 2015 года.

Кроме того, 28 мая 2014 г. в прокуратуре Киева заявили, что зарегистрировали уголовные производства по фактам совершения противоправных действий экс-министром юстиции Лукаш.

По данным ведомства, внесены сведения в ЕРДР о совершении Лукаш уголовных правонарушений, предусмотренных ч. 1 ст. 367 (служебная халатность), ч. 2 ст. 361 УК Украины (несанкционированное вмешательство в работу электронно-вычислительных машин, автоматизированных систем, компьютерных сетей или сетей электросвязи), связанных с прекращением работы всех единых и государственных реестров информационной сети Министерства юстиции Украины.