Штайнмайер приглашает глав МИД Франции, Украины и РФ провести переговоры в "нормандском формате"
15:33, 04 ноября 2015Политика
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Министр иностранных дел Германии Франк-Вальтер Штайнмайер приглашает министров иностранных дел Франции, Украины и России провести 6 ноября переговоры в «нормандском формате» (Франция, Украина, Россия и ФРГ).
REUTERS
Об этом говорится в сообщении МИД ФРГ в Twitter.
«Министр иностранных дел Германии Франк-Вальтер Штайнмайер приглашает коллег из Франции, Украины, России в Берлин в пятницу на переговоры в «нормандском формате», - говорится в сообщении.
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Как сообщал УНИАН, последний раз главы стран "нормандской четверки" собирались 2 октября в Париже.
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