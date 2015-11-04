Штайнмайер приглашает глав МИД Франции, Украины и РФ провести переговоры в "нормандском формате"

15:33, 04 ноября 2015
Политика
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Министр иностранных дел Германии Франк-Вальтер Штайнмайер приглашает министров иностранных дел Франции, Украины и России провести 6 ноября переговоры в «нормандском формате» (Франция, Украина, Россия и ФРГ).

REUTERS

Об этом говорится в сообщении МИД ФРГ в Twitter.

«Министр иностранных дел Германии Франк-Вальтер Штайнмайер приглашает коллег из Франции, Украины, России в Берлин в пятницу на переговоры в «нормандском формате», - говорится в сообщении.

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Как сообщал УНИАН, последний раз главы стран "нормандской четверки" собирались 2 октября в Париже.

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