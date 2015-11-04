Штайнмайер приглашает глав МИД Франции, Украины и РФ провести переговоры в "нормандском формате"

Об этом говорится в сообщении МИД ФРГ в Twitter.

«Министр иностранных дел Германии Франк-Вальтер Штайнмайер приглашает коллег из Франции, Украины, России в Берлин в пятницу на переговоры в «нормандском формате», - говорится в сообщении.

Читайте такжеГоворить о разоружении на Донбассе преждевременно - уполномоченный правительства ФРГ

Как сообщал УНИАН, последний раз главы стран "нормандской четверки" собирались 2 октября в Париже.