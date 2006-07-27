Пройдет церемония закрытия выставки японского каллиграфа Рюсеки Моримото

19-00 - Состоится церемония закрытия персональной выставки японского каллиграфа Рюсеки Моримото. В церемонии закрытие примет участие Р.Маримото. Организаторы выставки - галерея «Да Винчи» совместно с Центром украинско-японского сотрудничества «Сакура» при поддержке Фонда «Мечты сбываются», Общества «Украина-Япония» и Киевского национального университета им. Тараса Шевченко (галерея Da Vinci, ул. Б.Хмельницкого, 17/52). Телефон: 8 (067) 504-50-72, е-mail: japan4you@ukr.net.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter