Тимошенко понравился романтичный Турчинов и его страхи

Премьер-министру Юлии ТИМОШЕНКО очень понравился фильм «Иллюзия страха», снятый по книге первого вице-премьер-министра Украины Александра ТУРЧИНОВА.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она сказала сегодня журналистам после презентации фильма в Киеве, на которой присутствовала вместе с дочерью и зятем.

По мнению Ю.ТИМОШЕНКО, этот психологический триллер приоткрывает душу А.ТУРЧИНОВА.

«Прекрасные актеры, прекрасные современные технологии и, безусловно, наш Александр ТУРЧИНОВ. Я думаю, он неплохой сценарист», - отметила она.

Ю.ТИМОШЕНКО подчеркнула, что съемку и выход этого фильма не надо связывать с выборами. «Я думаю, что у Александра Валентиновича есть еще очень яркая жизнь за пределами политики и выборов, и я думаю, то, что он сегодня сделал – сделал для души… Этим фильмом он немного приоткрыл свою душу очень честного, откровенного и, я бы сказала, романтичного человека», - отметила Ю.ТИМОШЕНКО.

В интервью журналистам Александр ТУРЧИНОВ заявил: «В фильме и в книге я хотел доказать, что проблемы людей, также как и наши мечты и достижения, если присмотреться - все это иллюзия. Вместо власти и денег человека не покидает страх жить, страх умереть», - сказал он.

А.ТУРЧИНОВ отметил, что лента не является автобиографической.

Как сообщалось, допремьерный показ фильма «Иллюзия страха», снятого по одноименной книге и сценарию А.ТУРЧИНОВ прошла сегодня в одном из кинотеатров Киева. Режиссер фильма – Александр КИРИЕНКО, а главную роль сыграл российский актер Андрей ПАНИН.