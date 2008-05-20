Ющенко хочет отобрать у Тимошенко ОПЗ и Укртелеком

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО намерен приостановить действие распоряжения правительства о передаче Кабинету Министров полномочий по управлению корпоративными правами "Одесского припортового завода" и «Укртелекома».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге сообщил первый заместитель главы Секретариата Президента Александр ШЛАПАК.

«По моему мнению, которое поддержал и Президент, это (передача предприятий в управление Кабмину – УНИАН) - очередной шаг, который ведет к разрушению системы управления государственным имуществом», - подчеркнул А.ШЛАПАК.

Он отметил, что на сегодняшний день Кабмин не может по закону управлять пакетами акций этих предприятий.

По словам А.ШЛАПАКА, в нарушение регламента Кабинет Министров принял такое решение путем опроса, причем Министерство юстиции не поддержало его. «Президент категорически против принятия такого решения и распорядился подготовить немедленно указ о приостановке такого решения с дальнейшей передачей материалов в Конституционный Суд», - отметил А.ШЛАПАК.

Как сообщал УНИАН, Кабинет Министров передал себе от Фонда госимущества Украины полномочия по управлению государственными корпоративными правами Одесского припортового завода, «Турбоатома», ОАО «Укртелеком» и ряда других предприятий (распоряжение Кабмина №171-р датировано 16 мая т.г.).

Кроме ОПЗ, «Турбоатома» и «Укртелекома», Кабмину переданы полномочия по управлению правами “Киевского завода реле и автоматики”, “Киевского мотоциклетного завода”, “Завода “Маяк”, “Феодосийской судостроительной компании “Море”, “Научно-производственного комплекса “Киевский завод автоматики имени Петровского”, “Научно-исследовательского института электромеханических приборов”, “Меридиан” имени Королева”, Государственной акционерной компании “Украина туристическая”.

Также документом отменено действие пункта 1 распоряжения Кабинета министров Украины № 777 от 28 октября 2004 г. “Некоторые вопросы управления государственными корпоративными правами ОАО “Укртелеком”.

Ранее, 16 мая, Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО запретил приватизацию Одесского припортового завода, ОАО «Днепроэнерго», «Донбассэнерго», «Захидэнерго», «Государственная энергогенерирующая компания «Центрэнерго», «Феодосийская судостроительная компания «Море», «Научно-исследовательский институт электромеханических приборов», «Турбоатом», «Научно-исследовательский и проектно-конструкторский институт атомного и энергетического насосостроения», «Одесский припортовый завод» и Криворожского горно-обогатительного комбината окисленных руд”.