В БПП Шокина сегодня в Раде не ждут

Как передает корреспондент УНИАН, об этом депутат сказал в комментарии журналистам.

"Я думаю, что сегодня генерального прокурора не будет", - сказал депутат и добавил, что, он придет "возможно, в четверг".

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Как сообщал УНИАН, на сегодня в парламент были приглашены представители силовых ведомств, в том числе и генпрокурор, для доклада относительно событий в Днепропетровске.