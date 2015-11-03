В БПП Шокина сегодня в Раде не ждут
11:03, 03 ноября 2015Политика
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Первый заместитель лидера фракции Блока Петра Порошенко Игорь Кононенко прогнозирует, что сегодня генеральный прокурор Виктор Шокин в парламенте не появится.
В БПП не ждут Шокина в Раде / Фото УНИАН
Как передает корреспондент УНИАН, об этом депутат сказал в комментарии журналистам.
"Я думаю, что сегодня генерального прокурора не будет", - сказал депутат и добавил, что, он придет "возможно, в четверг".
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Как сообщал УНИАН, на сегодня в парламент были приглашены представители силовых ведомств, в том числе и генпрокурор, для доклада относительно событий в Днепропетровске.
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