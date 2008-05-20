Портнов попросил у Тимошенко замену

Назначенный правительством исполняющий обязанности председателя Фонда государственного имущества Украины Андрей ПОРТНОВ обратился к премьер-министру Украины Юлии ТИМОШЕНКО с просьбой подобрать другую кандидатуру от БЮТ на должность главы ФГИУ.

Об этом А.ПОРТНОВ заявил в понедельник вечером в эфире «5-го канала».

Такая просьба, отметил А.ПОРТНОВ, вызвана ситуацией с его назначением на пост исполняющего обязанности главы фонда.

А.ПОРТНОВ еще раз подчеркнул, что не хочет «пресмыкаться» перед Президентом Украины Виктором ЮЩЕНКО.

Как сообщалось, вчера Ю.ТИМОШЕНКО назвала А.ПОРТНОВА неизменным и достойным кандидатом на пост председателя ФГИУ и подчеркнула, что не намерена менять его кандидатуру на другую.

Как сообщал УНИАН, Генеральная прокуратура Украины возбудила уголовное дело в отношении назначенного правительством исполняющим обязанности председателя Фонда государственного имущества Украины А.ПОРТНОВА.

В частности, в понедельник, 19 мая, состоялась встреча Президента Виктора ЮЩЕНКО с генеральным прокурором Александром МЕДВЕДЬКО, во время которой руководитель ГПУ проинформировал о результатах проверки выполнения решения СНБО относительно ФГИУ.

Генпрокуратура проверила законность действий А.ПОРТНОВА и выявила признаки превышения им властных полномочий, которые дестабилизировали работу ФГИУ. В связи с этим Генпрокуратура возбудила в отношении А.ПОРТНОВА уголовное дело по факту покушения на незаконную приватизацию по ч.1 ст. 233 и ч. 2 ст. 365 Уголовного кодекса, сообщили в пресс-службе Секретариата Президента со ссылкой на информацию А.МЕДВЕДЬКО.