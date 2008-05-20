Луценко: нужно снять мораторий на продажу земли

Первый номер в списке блока НУ-НС, претендующего на депутатские мандаты в Киевсовете Юрий ЛУЦЕНКО считает, что в Украине нужно снять мораторий на продажу земли и установить жесткий контроль за ее распределением.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе "Народной самообороны", об этом он заявил в прямом эфире "5-го канала".

По словам Ю.ЛУЦЕНКО, сегодня в Украине необходимо покончить с популизмом и внедрить цивилизованный рынок земли.

«Те, кто в парламенте постоянно голосуют за продление моратория на продажу земли, нагло врут обществу. Они хотят только одного: чтобы их люди при власти за бесценок скупали землю и при этом не платили никаких налогов. Это сейчас поняло каждому, кто сталкивался с продажей земли», – отметил Ю.ЛУЦЕНКО.

По его мнению, во избежание масштабного разворовывания земель по всей Украине, необходимо принять законы о защите крестьян – относительно минимальной цены на землю, относительно приоритета государства на первую покупку земли. «Однако следует обязательно запускать землю в обращение, ведь это – миллиарды», – сказал Ю.ЛУЦЕНКО.

«Если депутат сельсовета Васильковского района Киевской области получает 450 тысяч долларов взятки за отвод 2 га земли, представьте себе, сколько сейчас теряет бюджет на нелегальных сделках по всей Украине», – добавил он, приведя один из разоблаченных правоохранителями фактов взяточничества.

В то же время решение земельной проблемы в Киеве Ю.ЛУЦЕНКО видит в составлении Генерального плана развития города и в организации аукционов по продаже инвестиционных проектов. «Должна продаваться не земля, а инвестиционный проект – кто больше даст, тот и построит гостиницу, бизнес-центр или что-то другое, одобренное Генеральным планом. Другого варианта нет – так делается во всем мире», – отметил он.