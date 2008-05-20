Литвин поддерживает решение СНБО, а про Vanco еще точно не знает

Блок Литвина и Народная партия поддерживают решение СНБО Украины о временной приостановке приватизации государственных предприятий.

Об этом сообщил лидер Блока Литвина Владимир ЛИТВИН, отвечая на вопросы корреспондента УНИАН на пресс-конференции в Ровно.

По словам В.ЛИТВИНА, «нужно наложить мораторий на продажу важных объектов украинской экономики до принятия соответствующей программы по их приватизации, которую должен утвердить парламент. И только после этого решать вопрос, кто будет возглавлять Фонд госимущества Украины». В этой программе, по мнению В.ЛИТВИНА, должен быть «перечень тех стратегических украинских предприятий, которые ни при каких условиях не могут подлежать приватизации, поскольку они обеспечивают национальную безопасность Украины, ее государственность».

По словам народного депутата, приватизации государственных предприятий в Украине до сих пор не решила три важные проблемы: не обеспечила эффективного собственника, не создала условий для свободной конкуренции и не выполнила условий, на которых она происходит. Это, по мнению В.ЛИТВИНА, образец того, как не должна происходить приватизация.

Комментируя решение СНБО о праве американской компании “Vanco International” на разработку континентального шельфа Прикерченского участка Черного моря, В.ЛИТВИН сообщил, что возглавляемая им фракция в Верховной Раде будет вносить соответствующий депутатский запрос, чтобы получить достоверную информацию об этой компании, и только после этого обнародует свою позицию по этому поводу.