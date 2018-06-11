Вехи недели. Выборы местные – последствия общенациональные

Большинство местных советов в Украине избраны, высокие результаты получили политические силы, представленные в Верховной Раде. БПП-Солидарность сможет претендовать на лидерство в большинстве областных советов страны, но пока это не означает, что всюду пропрезидентская партия сможет самостоятельно сформировать «проукраинские коалиции», как того от нее требует глава государства – подавляющее большинство она получила разве что в Виннице. Уверенно выступила «Батькивщина», и это дает Юлии Тимошенко новый стимул организовывать наступление на власть, при этом до последнего оставаясь в рядах коалиции. Расширили свое представительство в местных советах «Самопомощь» и Радикальная партия Ляшко, убедительно выступила в базовых регионах ВО «Свобода». Хотя «Оппозиционный блок» победил на выборах в 4 областях, это вряд ли означает, что ему удастся стать застрельщиком в процессе формирования местных советов.

Игорь Коломойский полагает, что задержание Геннадия Корбана непосредственно связано с результатами партии «УКРОП» на местных выборах, а прокуратура, СБУ и президент отрицают политическую составляющую в громких событиях субботы. Пока что факт остается фактом: глава политсовета «УКРОПа» задержан сотрудниками СБУ, ему выдвинуты обвинения в преступлениях, за которые прокуратуры намерена требовать ареста Корбана до суда. Ситуацию трудно назвать однозначной для власти, поскольку этот «орешек» для нее может оказаться для нее проблематичным. И попытка вручить повестку на допрос к следователю представителю «Оппозиционного блока» Вадиму Новинскому вряд ли уравновесила в общественном восприятии задержание Геннадия Корбана.

Геннадий Кернес легко и уверенно одержал победу в Харькове, компанию ему составил в Одессе Геннадий Труханов, уже в первом туре переигравший выдвиженца Михеила Саакашвили Сашу Боровика. В Днепропетровске на фоне задержания Корбана схватка между Борисом Филатовым («УКРОП») и Александром Вилкулом («Оппозиционный блок») пройдет без игры в поддавки. Шансы Борислава Березы и Руслана Кошулинского победить соответственно Виталия Кличко и Андрея Садового во втором туре невелики, но это не означает, что интриги на выборах в Киеве и Львове вовсе не будет – невысокая явка 25 октября дает надежду претендентам.

Если изначально результаты местных выборов не давали оснований большинству политических игроков на проведение досрочных парламентских выборов, то развитие событий вокруг Корбана не исключает подобного сценария. И в этом контексте важной выглядит будущая судьба Центризбиркома, к которому у многих партий есть претензии по итогам местных выборов. Хотя заместитель главы ЦИК Жанна Усенко-Черная объявила голодовку в знак протеста против оказания давления на комиссию, это вряд ли поможет разжалобить парламентариев. Правда, в условиях отсутствия четко работающего большинства процесс согласования кандидатур будущих членов Центризбиркома может превратиться в своеобразный политический квест. Замечу, что в данном случае придется учитывать и интересы не входящих в коалицию депутатских фракций и групп.

Собирается в декабре уйти в отставку Юрий Стець, полагающий, что его миссия в Министерстве информационной политике выполнена. Причины, по которым чиновник принял для себя такое решение, пока остаются за кадром. Куда интереснее вторая волна слухов о возможной отставке Арсения Яценюка, которая может быть приурочена к первому году со дня начала работы восьмого парламентского созыва. И вот здесь перспектив для развития событий по разным сценариям намного больше. Украина балансирует на грани крупномасштабного политического кризиса, и этот факт выглядит очевидным.