Кличко обязался остановить хаотическую застройку в Киеве
...и деятельность лже-застройщиков
Кандидат в мэры Киева Виталий КЛИЧКО обязался остановить хаотическую застройку в Киеве.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе блока Кличко, такое обязательство он взял на себя, подписывая Меморандум с представителями общественных организаций о преодолении урбанистического кризиса и защиты общественных интересов в Киеве.
В частности, В.КЛИЧКО инициировал широкую дискуссию при участии общественности о будущем столицы, месте в европейской экономической системе городов, определении соответствующих стратегических целей. Все инициативы будут собраны в единый документ – Стратегию развития Киева, отметили в пресс-службе
В.КЛИЧКО пообещал ввести мораторий на строительство в центре города и в зеленых зонах, подчеркнув, что все земельные участки будут предоставляться лишь после открытых аукционов и обнародования решений Киевсовета.
Также этим Меморандумом предлагается ввести систему страхования рисков застройщиков перед общиной Киева. "То есть истории наподобие «Элита-Центр» уже не повторятся", - отметили в Блоке Кличко.
Вместе с В.КЛИЧКО Меморандум заключили полтора десятка самых влиятельных общественных организаций Киева, выступающих против незаконной застройки города. Подписанты Меморандума пригласили к сотрудничеству представителей других общественных организаций, отстаивающих интересы киевлян.