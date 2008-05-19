Кандидат в мэры Киева Виталий КЛИЧКО обязался остановить хаотическую застройку в Киеве.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе блока Кличко, такое обязательство он взял на себя, подписывая Меморандум с представителями общественных организаций о преодолении урбанистического кризиса и защиты общественных интересов в Киеве.

В частности, В.КЛИЧКО инициировал широкую дискуссию при участии общественности о будущем столицы, месте в европейской экономической системе городов, определении соответствующих стратегических целей. Все инициативы будут собраны в единый документ – Стратегию развития Киева, отметили в пресс-службе

В.КЛИЧКО пообещал ввести мораторий на строительство в центре города и в зеленых зонах, подчеркнув, что все земельные участки будут предоставляться лишь после открытых аукционов и обнародования решений Киевсовета.

Также этим Меморандумом предлагается ввести систему страхования рисков застройщиков перед общиной Киева. "То есть истории наподобие «Элита-Центр» уже не повторятся", - отметили в Блоке Кличко.

Вместе с В.КЛИЧКО Меморандум заключили полтора десятка самых влиятельных общественных организаций Киева, выступающих против незаконной застройки города. Подписанты Меморандума пригласили к сотрудничеству представителей других общественных организаций, отстаивающих интересы киевлян.