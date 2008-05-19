Ющенко предостерегает от попыток сорвать выборы в Киеве

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО предостерегает всех участников избирательного процесса в Киеве от попыток сорвать выборы.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказала пресс-секретарь Президента Ирина ВАННИКОВА сегодня на брифинге.

По ее словам, Президент обратил внимание всех ветвей власти и политических сил на необходимость неуклонного обеспечения избирательных прав граждан во время выборов в г. Киеве.

«Сигналы, звучащие относительно подготовки к срыву выборов, либо желание определенных политических сил пересмотреть их результаты, потому что они не отвечают запланированным – должны быть руководством (противодействия - УНИАН) к действию всех ответственных органов власти. Комиссии всех уровней должны надлежащим образом организовать проведение выборов, а правоохранительные органы – обезопасить их от провокаций», - подчеркнул Президент.

В.ЮЩЕНКО отмечает, что выборы в столице должны пройти свободно и демократически, и так же должен быть определен победитель. «Украина может гордиться тем, что именно граждане определяют, кто из политиков получит должности. Я не допущу, чтобы кто-то поставил это наше общее завоевание под сомнение», - резюмировал Президент, сказала И.ВАННИКОВА.