Ющенко назначил своим внештатным советником Евгения Марчука

Указ размещен на официальном сайте

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО назначил Евгения МАРЧУКА советником Президента Украины (вне штата). Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО назначил Евгения МАРЧУКА советником Президента Украины (вне штата). Соответствующий указ размещен на сайте главы государства. Справка УНИАН. Евгений МАРЧУК – председатель Службы безопасности Украины (1991 – 1994). 1994 – 1995 – вице-премьер-министр, первый вице-премьер-министр, с июня 1995 по май 1996 – премьер-министр Украины. В 1995 и 1998 годах избирался народным депутатом Украины. С ноября 1999 – секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины. С июня 2003 по сентябрь 2004 года – министр обороны Украины.

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