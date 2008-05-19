Ющенко назначил своим внештатным советником Евгения Марчука

19:32, 19 мая 2008
Политика
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Указ размещен на официальном сайте

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО назначил Евгения МАРЧУКА советником Президента Украины (вне штата).

Соответствующий указ размещен на сайте главы государства.

Справка УНИАН. Евгений МАРЧУК – председатель Службы безопасности Украины (1991 – 1994).

1994 – 1995 – вице-премьер-министр, первый вице-премьер-министр, с июня 1995 по май 1996 – премьер-министр Украины.

В 1995 и 1998 годах избирался народным депутатом Украины.

С ноября 1999 – секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины.

С июня 2003 по сентябрь 2004 года – министр обороны Украины.

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