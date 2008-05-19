Ющенко написал Тимошенко, что вынужден остановить еще ряд ее решений

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО выступает против преждевременной приватизации объектов электроэнергетики, что может привести к непредсказуемым последствиям.

Об этом идет речь в письме главы государства на имя премьер-министра Юлии ТИМОШЕНКО, текст которого передан УНИАН пресс-службой Президента.

Отметив, что в последнее время Кабмин принял ряд решений, направленных на разгосударствление объектов электроэнергетической отрасли, В.ЮЩЕНКО подчеркнул, что реорганизация отечественной электроэнергетической отрасли, обновление основных фондов предприятий этой сферы являются неотложным заданием для обеспечения необходимого уровня энергетической безопасности государства.

По словам Президента, специалисты прогнозируют, что без кардинальных изменений в электроэнергетике уже на протяжении ближайших 5-7 лет экономика Украины ощутит дефицит электроэнергии.

В то же время, констатировал глава государства, Кабинет министров Украины не рассматривает возможных вариантов развития электроэнергетической отрасли, кроме как разгосударствление ряда объектов этой сферы.

"Как глава государства я против преждевременных действий, что могут привести к непредсказуемым последствиям. И именно поэтому я был вынужден приостановить соответствующие правительственные решения", - подчеркнул В.ЮЩЕНКО.

Во-первых, по его словам, нормативные акты, которые принял Кабинет министров Украины, противоречат решению Совета национальной безопасности и обороны Украины от 15 февраля 2008 года «Об обеспечении национальных интересов и национальной безопасности в сфере приватизации и концептуальных основах их реализации» относительно отнесения топливно-энергетической отрасли в перечень стратегических отраслей экономики, приватизация объектов которых должна осуществляться в соответствии с утвержденными в установленном порядке программами развития таких отраслей; не допускать приватизации объектов государственной собственности до утверждения отмеченных программ.

Как отметил В.ЮЩЕНКО, приватизация объектов энергетической отрасли, которые будут предусмотрены соответствующей программой, должна осуществляться исходя из следующих принципов:

- обеспечение реализации стратегических заданий по развитию электроэнергетики;

- направление не менее 50% средств, полученных от приватизации, на развитие государственных объектов электроэнергетической сферы, а именно: сетей транспортировки энергии, государственных генерирующих станций, в частности тепловых.

Во-вторых, учитывая опыт, приобретенный во время предыдущих этапов приватизации энергообъектов, глава государства, по его словам, считает необходимым в корне изменить идеологию взаимоотношений между участниками рынка электроэнергии и смежных рынков, урегулировать проблему соблюдения всеми субъектами хозяйствования этого сектора экономики условий работы, которые отвечают стратегическим заданиям развития страны, в частности электроэнергетики.

По убеждению Президента, в условиях изменения собственности на объекты электроэнергетики необходимо по-новому выстроить вертикаль взаимоотношений правительство - отраслевое министерство – субъекты хозяйствования энергетической сферы, которая позволила бы обеспечить необходимый уровень энергетической безопасности, выполнить мероприятия по перспективному развитию отрасли, вхождению украинской энергосистемы в UCTE.

В.ЮЩЕНКО отметил, что развитие и реформирование энергетики требует четкого определения и разграничения функций государственного управления и регулирования, а также исключения влияния естественных монополий на принятие решений соответствующими государственными органами.

Президент уверен, что основным органом, осуществляющим контроль над деятельностью участников энергетического рынка, должна стать Национальная комиссия регулирования электроэнергетики с особым статусом, закрепленным соответствующим законодательным актом, и выведенная из-под какого-либо влияния органов, которые принимают решения по управлению. Кроме того, комиссии необходимо предоставить право доступа к финансовым документам участников энергорынка, ее решения должны быть обязательными для выполнения, добавил В.ЮЩЕНКО.

Также Комиссия, по его словам, должна принять изменения к тарифной политике. Ведь, объяснил Президент, новые владельцы не вкладывают средства в модернизацию основных фондов, не внедряют новейшее энергоэффективное оборудование. "Они не заинтересованы в уменьшении потерь в сетях, поскольку все это компенсируется в тарифах для конечного потребителя. Кроме того, суммы, перечисленные за приобретенные облэнерго, также были учтены в тарифе как якобы «инвестиции» и компенсировались на протяжении 5 лет. То есть, новые владельцы возместили свои средства, потраченные на приобретение активов у государства, не благодаря улучшению работы предприятия или совершенствованию технологических процессов, а благодаря включению этих средств в тариф", - говорится в письме.

Также Президент отмечает, что на сегодняшний день отсутствуют расчеты относительно возможного изменения тарифов в связи с приватизацией генерирующих компаний, не определены риски, возникающие по этим причинам и, соответственно, не разработанные шаги по их нейтрализации.

В-третьих, подчеркнул В.ЮЩЕНКО, решение о приватизации ТЭС не может приниматься до решения вопроса взаимоотношений между генерирующими предприятиями и объединенным энергорынком.

По его словам, теперь существует значительная задолженность энергорынка перед генерациями за полученную в предыдущие периоды электроэнергию. По состоянию на 1 января 2008 эта задолженность составляет 14,56 млрд. грн., и как правительство предполагает решить ситуацию с этими долгами - не понятно, отметил В.ЮЩЕНКО.

"Вместо заинтересованности предприятий в балансировании системы спрос-предложение в нашей стране действуют противоположные стимулы. Поэтому приватизация генерирующих мощностей теоретически может создать условия, когда владелец электростанции сознательно откажется от производства электроэнергии для разбалансирования энергосистемы с целью завышения в последующем закупочной цены произведенной электроэнергии", - отметил глава государства.

Как считает Президент, при работе энергорынка может встать вопрос избыточной электроэнергии, если такая будет производиться приватизированными ТЭС, и последние могут выдвигать требования обязательного выкупа этого избыточного ресурса.

Также, по мнению В.ЮЩЕНКО, необходимо изменять методику отбора заявок, а также пересмотреть в этом контексте экспортную политику государства: предусмотреть привязку экспортных объемов электроэнергии к необходимому уровню энергообеспечения украинских потребителей, что гарантирует их безаварийное функционирование.

В-четвертых, по его словам, проблемным выглядят взаимоотношения генерирующих и угледобывающих компаний, когда через дотирование предприятий угольной промышленности косвенно дотируется энергетическая отрасль, поскольку удешевление сырья для производства электроэнергии делает последнюю более экономически привлекательной для использования.

Необходимо, считает Президент, решить вопрос урегулирования взаимоотношений энергопоставщика и потребителя, потому что на сегодняшний день законодательно не решен вопрос зоны ответственности энергопоставщика относительно технических условий, возможности присоединения к электросети. Имеют место многочисленные требования со стороны поставщика о строительстве дополнительных энергетических объектов, в частности, трансформаторных подстанций, высоковольтных и распределительных сетей.

Кроме того, отметил Президент, с учетом того, что топливно-энергетический комплекс является базовым элементом экономики Украины и определяет уровень ее развития, приватизация объектов в его границах должна проводиться на основах индивидуального подхода к каждому объекту с точки зрения избрания наиболее целесообразного для этого объекта способа приватизации.

Поэтому Президент попросил премьера при определении порядка и механизмов приватизации объектов электроэнергетики учесть изложенную позицию.