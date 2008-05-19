БЮТ просит НУ-НС определить дату и время собрания коалиции

Фракция Блока Юлии Тимошенко настаивает на проведении собрания Демократической коалиции и Совета коалиции.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе БЮТ.

БЮТ просит своих коллег - фракцию «Наша Украина - Народная самооборона» - назвать дату и время проведения собрания.

Как сообщал УНИАН, фракция БЮТ в Верховной Раде Украины призвала провести сегодня, 19 мая, в 15.00 общее собрание Коалиции демократических сил с участием премьер-министра Украины Юлии ТИМОШЕНКО и председателя Верховной Рады Арсения ЯЦЕНЮКА.

Ю.ТИМОШЕНКО подчеркнула необходимость "определиться с последующими шагами в совместной деятельности: как сделать так, чтобы демократическая коалиция была сильной, как сделать так, чтобы в Верховной Раде принимались те законопроекты и решения, которые было обещано принимать во время выборов».