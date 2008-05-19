Ющенко пожаловался Конституционному суду на Тимошенко

Сегодня, 19 мая, в Конституционный Суд Украины поступило конституционное представление Президента Украины относительно соответствия Конституции Украины (конституционности) Распоряжения Кабинета Министров Украины № 693 «О предоставлении Госкомрезерву рассрочки по уплате ввозной пошлины относительно товаров 02 и 17 групп согласно УКТВЭД».

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе КС.

Согласно Регламенту Конституционного Суда Украины, конституционное представление передано на изучение в Секретариат КСУ.

Как сообщал УНИАН, 7 мая Кабмин предоставил рассрочку Государственному комитету по государственному материальному резерву на оплату ввозной пошлины на товары животноводства, сахар и кондитерские изделия, которые отвечают группам 02 и 17 классификации товаров внешнеэкономической деятельности.

Рассрочка предоставлена до конца 2008 года.

В то же время Президент своим указом от 19 мая остановил действие этого распоряжения Кабмина и направил представление в КС с просьбой рассмотреть вопрос относительно конституционности этого решения правительства.