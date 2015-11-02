Замгенсека ООН сегодня прибудет в Украину с официальным визитом

03:03, 02 ноября 2015
Политика
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2 ноября в Украину с официальным визитом прибудет заместитель Генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам, Координатор чрезвычайной помощи Стивен О'Брайен. 

un.org

Об этом сообщается на официальном сайте ООН.

Он намерен провести встречи с представителями правительства, гуманитарных организаций и дипломатического корпуса. В программе визита - поездка на восток Украины и встречи с внутренне перемещенными лицами. 

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«Он собирается посетить районы на востоке Украины с тем, чтобы лично ознакомиться с гуманитарной ситуацией, в которой оказались лица, пострадавшие в результате кризиса», - говорится в заявлении по поводу предстоящего визита, который завершится 4 ноября. 

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