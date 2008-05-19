Балога подозревает Тимошенко в стремлении править без правил

Глава Секретариата Президента Виктор БАЛОГА подозревает Блок Юлии Тимошенко в отказе от реализации большинства положений коалиционного соглашения.

Как сообщает официальный сайт Президента, В.БАЛОГА отметил, что принятый Верховной Радой Закон «О Кабинете Министров Украины» является лишь одним из пунктов соглашения о создании парламентского большинства, которое подписали лидеры блока «Наша Украина - Народная самооборона» и БЮТ, а постоянное требование Президента Виктора ЮЩЕНКО о неуклонном выполнении коалицией взятых на себя обязательств касаются принятия всего пакета из 12 законопроектов.

По словам В.БАЛОГИ, заявление премьер-министра Юлии ТИМОШЕНКО о том, что с принятием Закона о Кабмине исчез последний упрек главы государства по адресу БЮТ, сделано явно преждевременно и дезориентирует общественность. “Слова лидера блока также могут значить, что эта политическая сила в дальнейшем будет отказываться от воплощения других положений коалиционного соглашения», - сказал В.БАЛОГА.

Руководитель Секретариата отметил, что договоренности между БЮТ и НУ-НС о совместной деятельности лежат в основе победы демократических сил на внеочередных выборах в Верховную Раду. Коалиционное соглашение стало единственным основанием для формирования нового состава Кабинета Министров и назначения его руководителя. "Своей подписью под этим документом Ю.ТИМОШЕНКО брала обязательство о принятии кабминовского Закона (впрочем, как и всех остальных) еще до рассмотрения ее кандидатуры на премьерскую должность, однако голосование состоялось лишь через пять месяцев после того, как Ю.ТИМОШЕНКО заняла кресло главы правительства", - отметил В.БАЛОГА. По его словам, «сам этот факт прямо указывает на то, что коалиционное соглашение нарушено. Однако для БЮТ отход от выполнения коалиционных договоренностей никогда не был чем-то чрезвычайным или позорным. Они всячески сопротивлялись принятию закона о Кабмине, так же сейчас, вероятно, не хотят принимать другие законопроекты».

Глава Секретариата Президента сказал, что на сегодня Верховная Рада приняла лишь 4 из 12 первоочередных законов: о ратификации Устава ГУАМ, перевыборах в Киеве, отмене Закона о тендерных закупках, Кабинете Министров. Таким образом, приоритетный пакет принят меньше, чем наполовину. На очереди - законопроекты о полномочиях и деятельности местных государственных администраций, отношениях между ГГА и местными советами, отмене депутатской неприкосновенности и льгот, императивном мандате и парламентской оппозиции, сказал В.БАЛОГА, добавив, что последний законопроект выносила на рассмотрение Верховной Рады пятого созыва сама Ю.ТИМОШЕНКО.

«В сущности, воплощение положений коалиционного соглашения только началось. Никакие попытки делать вид, что все уже выполнено, не должны ввести избирателей в заблуждение», – добавил В.БАЛОГА.

По его мнению, продолжительное сопротивление БЮТ принятию Закона «О Кабинете Министров», как и резкое его неприятие нынешним руководителем правительства, "свидетельствует о желании Ю.ТИМОШЕНКО работать на высокой государственной должности вне любых регламентов". Ведь, обращает внимание В.БАЛОГА, до сих пор не принята программа социально-экономического развития страны, не одобрена программа деятельности Кабмина. В действительности же Закон о Кабмине стал очень важным документом, который регулирует взаимоотношения в системе власти, распределяет сферы полномочий и ответственности.

«Данный документ, вопреки словам премьер-министра, как раз очень не лишний и Конституцию не разрушает. Его назначение - закрепить функции правительства и предоставить ему инструментарий для работы. А еще - создать законодательное противодействие авторитарным, тоталитарным посягательствам, которые выписаны в БЮТовском проекте нового Основного Закона. На сегодня действующий Кабмин получил дополнительные возможности, закрепленные законодательством, для системной и продуктивной работы. Вопрос лишь в том, сможет ли он ими в полной мере воспользоваться», - отметил глава Секретариата.