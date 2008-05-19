Тимошенко забрала полномочия у Портнова?

Кабинет Министров передал себе от Фонда госимущества Украины полномочия по управлению государственными корпоративными правами Одесского припортового завода, «Турбоатома», ОАО «Укртелеком» и ряда других предприятий.

Как сообщается на сайте правительства, соответствующее распоряжение Кабмина №171-р датировано 16 мая т.г.

Кроме ОПЗ, «Турбоатома» и «Укртелекома», Кабмину переданы полномочия по управлению правами “Киевского завода реле и автоматики”, “Киевского мотоциклетного завода”, “Завода “Маяк”, “Феодосийской судостроительной компании “Море”, “Научно-производственного комплекса “Киевский завод автоматики имени Петровского”, “Научно-исследовательского института электромеханических приборов”, “Меридиан” имени Королева”, Государственной акционерной компании “Украина туристическая”.

Также документом отменено действие пункта 1 распоряжения Кабинета Министров Украины № 777 от 28 октября 2004 г. “Некоторые вопросы управления государственными корпоративными правами ОАО “Укртелеком”.

Как сообщал УНИАН, 16 мая Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО запретил приватизацию Одесского припортового завода, ОАО «Днепроэнерго», «Донбассэнерго», «Захидэнерго», «Государственная энергогенерирующая компания «Центрэнерго», «Феодосийская судостроительная компания «Море», «Научно-исследовательский институт электромеханических приборов», «Турбоатом», «Научно-исследовательский и проектно-конструкторский институт атомного и энергетического насосостроения», «Одесский припортовый завод» и Криворожского горно-обогатительного комбината окисленных руд”.