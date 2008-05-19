В Киеве открылся всеукраинский центр оформления загранпаспортов

Сегодня в Киеве открылся всеукраинский центр по оформлению и выдаче загранпаспортов для граждан Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, присутствовавший на открытии центра министр внутренних дел Украины Юрий ЛУЦЕНКО отметил, что в данном учреждении (оно находится по адресу ул. Саксаганского, 4) отныне могут заказать и получить загранпаспорта все граждане Украины, не зависимо от того, где они проживают и зарегистрированы.

"В этом центре любой гражданин, независимо от того, в какой области живет, может получить паспорт за 3,10 и 30 дней", - сказал Ю.ЛУЦЕНКО.

По его словам открытие данного центра является "завершением первого этапа усовершенствования системы автоматической выдачи загранпаспорта".

В тоже время министр пообещал, что через месяц в столице на ул. Б.Хмельницкого будет открыт и центр оформления и выдачи загранпаспортов для киевлян и жителей Киевской области. До конца же текущего года подобные учреждения должны появиться во всех областях страны.

Как сообщили УНИАН в Департаменте связей с общественностью МВД Украины, центр создан на базе Государственного департамента по делам гражданства, иммиграции и регистрации физических лиц при МВД Украины.