Семенюк требует от Тимошенко полностью выполнить указ Ющенко

Председатель Фонда государственного имущества Валентина СЕМЕНЮК-САМСОНЕНКО требует от премьер-министра Юлии ТИМОШЕНКО полностью выполнить решение СНБО и Указы Президента о запрете продажи Одесского припортового завода и отменить незаконную продажу этого объекта.

Об этом сообщает пресс-служба Фонда со ссылкой на В.СЕМЕНЮК-САМСОНЕНКО.

“Заявления о каком-то неопределенном сроке, на который перенесен конкурс по продаже ОПЗ, свидетельствует о том, что ТИМОШЕНКО и ее окружение будут пытаться делать еще попытки, чтобы нелегально продать завод”, - сказала глава Фонда. Она также выразила предположение, что конкурс в любое время может опять быть возобновлен по поручению премьер-министра.

“Решения СНБО четкие – не приватизировать Одесский припортовый, предприятия генерации и еще несколько объектов. Ни о каких перенесениях в этих решениях и в Указах Президента не идет речь», - сказала В.СЕМЕНЮК-САМСОНЕНКО.

Как сообщал УНИАН, премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО сегодня заявила, что завтрашний конкурс по продаже пакета акций Одесского припортового завода перенесен до проведения собрания коалиции, на котором будут разработаны совместные действия в области приватизации.

Справка УНИАН. Кабмин утверждал условия конкурса по продаже госпакета ОАО "Одесский припортовый завод" 11 февраля 2008г. Стартовая цена пакета акций в размере 99,52% УФ составляет 3 млрд. грн.

Однако Президент несколько раз приостанавливал конкурс.

Согласно последней информации пресс-службы Кабинета Министров Украины, конкурс по продаже пакета акций ОПЗ должен был состояться 20 мая в Доме правительства.

Однако Совет национальной безопасности и обороны Украины 16 мая запретил правительству и Фонду государственного имущества Украины осуществлять приватизацию ОПЗ. Решение СНБО введено в действие указом Президента.

Назначенный Кабинетом Министров исполняющий обязанности председателя Фонда государственного имущества Украины Андрей ПОРТНОВ называл три компании, которые допущены к приватизации Одесского припортового завода.

В частности, это - «Нитроферт» (Эстония), «Еврохим» (Россия) и «Нортима» (Украина).