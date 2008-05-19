Криль думает, что Портнову пора ”колоться”

Народный депутат Украины (фракция НУ-НС) председатель политической партии “Единый центр” Игорь КРИЛЬ убежден, что из-за поспешных действий правительства Одесский припортовый завод может быть приватизирован за бесценок.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Единого центра.

И.КРИЛЬ считает, что на вопрос выгодности или невыгодности продажи ОПЗ для страны уже ответили сами инвесторы.

«На пути к приватизации завода потерялись 9 покупателей – из 12 заявлений, поданных в АМК, остались только 3», – отметил он

По его мнению, это свидетельствует о том, что о «честной приватизации» и «честной цене за государственное имущество», которые декларирует премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО, уже не идет речь.

«Большие инвесторы отказываются принимать участие в приватизации, ввиду сомнительных обстоятельств проведения данного конкурса. Характерным является тот факт, что участие в конкурсе не принимает ни одна международная компания. Среди возможных покупателей ОПЗ – компании украинских бизнесменов ФИРТАША и КОЛОМОЙСКОГО и российский «Еврохим», - отметил он.

Депутат убежден, что вследствие проведения конкурса при таких условиях, ОПЗ может быть продан за значительно меньшую цену, нежели при большем количестве претендентов.

«Это угрожает не только экономическими потерями для Украины, но и уголовной ответственностью для назначенного Кабмином и.о. председателя Фонда госимущества Андрея ПОРТНОВА», – заметил И.КРИЛЬ.

По его убеждению, «А.ПОРТНОВУ пора уже выйти из роли председателя ФГУ, завершить фарс под названием «продать Одесский припортовый» и признаться, кто в действительности является режиссером этого приватизационного представления».