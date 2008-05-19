СБУ проверяет причастность Медведчука к подкупу киевлян

Служба безопасности Украины, Министерство внутренних дел и прокуратура Киева создали 48 оперативно-следственных групп для выявления и документирования попыток и фактов подкупа избирателей во время предвыборной кампании в Киеве.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня во время брифинга в Киеве сообщил в.и.о. председателя СБУ Валентин НАЛИВАЙЧЕНКО.

По его словам, такие группы будут действовать 18-25 мая.

В контексте этого он проинформировал, что по результатам мероприятий СБУ установлено, что во время избирательной кампании в Киеве самым опасным нарушением является системная организация подкупа избирателей под названием избирательная технология «Вавилон».

Как заметил руководитель СБУ, возглавляемое им ведомство проверяет причастность к заказу у российских технологов пиара этой технологии гражданином Украины Виктором МЕДВЕДЧУКОМ.

Как заметил В.НАЛИВАЙЧЕНКО, на сегодня уже опрошено 500 человек, причастных к этой политтехнологии. Также будет опрошен и указанный гражданин, после чего по результатам этого вопроса в отношении него будет принято соответствующее процессуальное решение.

В.НАЛИВАЙЧЕНКО заметил, что эта политтехнология используется большинством политических сил, участвующих в киевских выборах, за исключением «Нашей Украины».

Благодаря употребленным СБУ мероприятиям, сказал он, на сегодня у агитаторов изъято 500 компакт-дисков агитационного характера, содержащих клеветнические материалы. Эти диски посланы к прокуратуре Киева, соответственно с материалами и киевской городской ТИК.

Приводя факты незаконных действий во время агитации, В.НАЛИВАЙЧЕНКО проинформировал, что 17 мая были задокументированы и пресечены факты раздачи избирателям продуктовых наборов и выплата денег студентам Национального медуниверситета (распространялась в интересах БЮТ), КПИ (распространялась в интересах Блока Черновецкого), Национального авиационного университета и Киевского национального университета театра, кино и телевидения им. Карпенка-Карого (распространялась в интересах Блока Литвина).

Кроме того, СБУ направила в прокуратуру столицы материалы о раздаче 18 мая возле станции метро «Политехнический институт» продуктовых наборов в пакетах с логотипами Блока Омельченко.

Вместе с тем, СБУ направила в Киевскую городскую ТИК 12 письменных сообщений об использовании печатных агитационных материалов, изготовленных с нарушением установленных в законодательстве норм.

Исходя из изложенного, СБУ обращается к организаторам коррупционных сделок с предупреждением об уголовной ответственности за такие нарушения, в частности, 6 материалов по этому поводу уже послано в прокуратуру для принятия процессуального решения в соответствии с УПК Украины.

В то же время СБУ обращается к гражданам с призывом не предоставлять, несмотря на любые обещания, кому-либо свои паспортные документы или их копии.

Таким образом, как отмечают в СБУ, граждане оградят себя от уголовных действий относительно их частного имущества и постоянного места жительства.

Как заметил В.НАЛИВАЙЧЕНКО, в Киеве создан общий штаб, в который входят работники СБУ, прокуратуры города, ГУ МВД Украины в Киеве, наладившие взаимодействие с членами Киевской городской ТИК.

Также сотрудники СБУ просят граждан в случае нарушений избирательного законодательства информировать СБУ по телефонам круглосуточной горячей линии: 226-32-32 и 256-95-60.