На энергетический саммит в Киев прибудут 8 президентов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказала пресс-секретарь Президента Украины Ирина ВАННИКОВА на брифинге.

Она напомнила, что 22-23 мая в Украине состоится саммит по вопросам энергетической безопасности, который торжественно будет открывать Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО.

По ее словам, участие в работе саммита уже подтвердили президенты Азербайджана, Грузии, Эстонии, Латвии, Литвы, Молдовы, Польши, Румынии. Также подтвердил свое участие комиссар Европейской комиссии по вопросам энергетики Андрис ПИБАЛГС и другие.

И.ВАННИКОВА отметила, что саммит намерены посетить руководство более 30 государств, представители ООН, ОБСЕ, ЕБРР, Всемирного банка.

В первый день саммита 22 мая в Украинском доме состоится энергетический форум с участием правительственных и бизнесовых делегаций около 30 стран. На открытии форума запланировано выступление главы Украинского государства.

23 мая в Секретариате Президента Украины состоится пленарное заседание саммита по вопросам энергетической безопасности и церемония подписания документов. После этого запланирована совместная пресс-конференция президентов.

И.ВАННИКОВА рассказала, что среди основных вопросов повестки дня саммита - предварительные заключения технико-экономического обоснования для проекта Евро-Азиатского нефтетранспортного коридора (ЕАНТК). Планируется, что на рассмотрение глав государств будут предложены 3 варианта реализации ЕАНТК после перевода нефтепровода в аверсный режим: в направлении Польши, Словакии и Беларуси.

Также главы государств рассмотрят концепцию создания неформального открытого Сообщества энерготранзитных государств на территории от Балтийского до Черного и Азовского морей; предварительные заключения маркетинговых исследований относительно создания в Украине высокотехнологичного комплекса для переработки каспийской нефти; перспективы развития ядерно-энергетической отрасли в Украине.