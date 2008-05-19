Луценко начал ”максимальную зачистку” в харьковской милиции

В Харькове в течение двух месяцев идет серьезная операция по выявлению наркосбытчиков и их организаторов. Об этом в интервью УНИАН сообщил министр внутренних дел Украины Юрий ЛУЦЕНКО.

По его словам, в городе прошел ряд резонансных задержаний наркоторговцев с крупными партиями наркотических веществ.

Как сообщил Ю.ЛУЦЕНКО, внутренняя безопасность МВД предпринимает шаги по очищению милицейских рядов от тех, кто либо бездействовал, либо, «предавая интересы службы, покрывал наркомафию». В частности, по словам Ю.ЛУЦЕНКО, идет «максимальная "зачистка" внутренней безопасности Главного управления МВД Харькова, будут уволены ряд работников отдела по борьбе с незаконным оборотом наркотиков (ОБНОН) и, естественно, дальше будут предприниматься оперативные действия по организаторам наркоторговли».

Как утверждает Ю.ЛУЦЕНКО, «в материалах оперативно-розыскного дела встречаются фамилии ДОБКИНА и КЕРНЕСА (мэр Харькова Михаил ДОБКИН и секретарь Харьковского горсовета Геннадий КЕРНЕС - УНИАН), но уголовных дел против названных граждан на сегодняшний день не существует».

Ю.ЛУЦЕНКО также опроверг слухи о провокациях при проведении операции со стороны милиции (в частности, М.ДОБКИН заявлял, что против него готовятся провокации со стороны милиции – УНИАН). «Категорически опровергаю любые инсинуации по этому поводу», - заявил министр. «Мы действуем строго в рамках законодательства. Мало того, все наши действия согласовываются с органами прокуратуры, которые не допустят незаконных действий милиции и тем более в отношении таких высокопоставленных лиц», - добавил Ю.ЛУЦЕНКО.

Комментируя, в частности, сообщения в некоторых СМИ о том, что одному из задержанных были подброшены наркотические вещества, Ю.ЛУЦЕНКО заметил: «Подбрасывание полукилограмма героина... это можно представить только в кошмарном сне. Попробуйте себе представить, где милиция будет хранить такое количество героина?».

Как сообщалось, ранее Ю.ЛУЦЕНКО уже заявлял, что у него «есть вопросы» относительно деятельности городских председателей Киева, Харькова и некоторых других городов. По словам министра, правоохранительные органы ведут наблюдение за деятельностью мэров перечисленных городов и не скрывают этого. На прошедшей неделе УНИАН со ссылкой на источник в МВД Украины уже сообщал, что в Харькове задержан ряд крупных наркоторговцев, причастных к организации торговли наркотиками в Харькове и организации наркотрафика через территорию Украины и ряд сопредельных государств. Среди задержанных, в частности, один из крупнейших торговцев наркотиками в Восточной Европе – Анатолий Д. При задержании у него было изъято большое количество героина – более 1,5 кг. Всего в рамках спецоперации по нейтрализации каналов восточноукраинского наркотрафика, утверждал собеседник агентства, задержано свыше 10 человек. Часть из них ранее привлекалась к уголовной ответственности и попадала в оперативную разработку в связи с торговлей наркотиками. Задержанные, для избежания давления и влияния на них на местном уровне, пребывают под усиленной охраной в Киеве и дают показания, в которых, по словам источника, фигурируют «весьма известные лица».

В марте этого года при Комитете Верховной Рады по борьбе с организованной преступностью и коррупцией была создана Рабочая группа по расследованию причастности правоохранительных органов Харьковской области и других должностных лиц к наркоторговле. Группа была создана на основании обращения депутатов Харьковского городского совета, в котором были изложены факты, по мнению депутатов, свидетельствующие о причастности ряда высокопоставленных харьковских чиновников, в том числе мэра Харькова М.ДОБКИНА и секретаря горсовета Г.КЕРНЕСА, к организации торговли наркотиками на территории Харькова и Харьковской области. Комиссия поручила Генеральной прокуратуре и Службе безопасности Украины проверить факты, приведенные в обращении депутатов, для принятия мер по устранению нарушений требований закона и при наличии оснований – привлечении виновных лиц к ответственности.