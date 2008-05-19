Жовтяк рассказал ГПУ и СБУ про “суперкарусели” на киевских выборах

Кандидат на должность Киевского городского председателя Евгений ЖОВТЯК призывает силовые структуры возбудить уголовное дело по публикациям в ряде СМИ о подготовке к осуществлению на выборах столичного городского председателя массовой покупки голосов избирателей с применением метода так называемой „карусели”.

Об этом идет речь в обращении Е.ЖОВТЯКА к генеральному прокурору Украины Александру МЕДВЕДЬКО, и.о. председателя Службы безопасности Украины Валентину НАЛИВАЙЧЕНКО и министру внутренних дел Украины Юрию ЛУЦЕНКО. Копию обращения получил УНИАН.

Е.ЖОВТЯК в обращении пишет, что в ряде СМИ в последние дни появились публикации о том, что в штабах нескольких кандидатов в мэры (речь идет, как минимум, о четырех штабах - УНИАН) ведется подготовка к масштабному подкупу избирателей по методу “карусели”. Избирателям будет предлагаться опустить заполненный за конкретного кандидата бюллетень на избирательном участке, а вместо этого вынести и передать указанным людям чистый бюллетень. По данным СМИ, за участие в “карусели” предлагаются средства до 150 долларов. Уникальность нынешних выборов, отмечают СМИ, будет заключаться в том, что “карусель” будет применять не один штаб, как это происходит обычно, а именно несколько. Таким образом, каждый штаб думает не только о покупке голосов в пользу своего кандидата, но и о нейтрализации “конкурентов”. Исходя из этого, обращают внимание некоторые интернет-сайты, один из штабов готовится применить “суперкарусель”, когда избирателю будут платить не только за вынесенный с участка чистый бюллетень, но и за полученный в штабе-“конкуренте” и заполненный в пользу другого кандидата бюллетень.

Таким образом, по данным этих СМИ, речь идет о возможности избирателя получить до 350 долларов в день выборов.

Е.ЖОВТЯК просит в своем обращении к руководителям силовых ведомств проверить изложенные факты, и в случае их подтверждения предпринять все предусмотренные законом меры для прекращения подготовки и недопущения преступления против избирательных прав и свобод избирателей Киева.

Автор обращения ссылается на то, что такие права гарантированы Конституцией Украины, и статья 97 Уголовно-процессуального кодекса Украины в случае нарушения таких гарантий дает право на открытие уголовного дела по факту несоблюдения избирательного законодательства.