Тимошенко упрекает Ющенко в черной неблагодарности

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО сетует, что в ответ на поддержку президентского законопроекта о Кабинете министров последовало возбуждение уголовного дела против и. о. главы Фонда государственного имущества Андрея ПОРТНОВА.

Об этом она заявила в ответ на вопрос УНИАН о том, ожидала ли она после принятия закона о Кабмине того, что Президент согласится со сменой главы ФГИ.

«Голосование за закон о Кабинете министров было еще одним шагом навстречу нашей политической команды Президенту. Если он хотел еще перераспределить полномочия в свою пользу, мы пошли на это ради покоя и эффективной работы демократической коалиции. Но в ответ мы получили возбуждение уголовных дел против честных чиновников, честных людей, которые практически боролись за честную приватизацию. Вот так, практически сейчас выглядит борьба с теми людьми, которые борются с коррупцией», - заявила она.

Она подчеркнула, что Валентина СЕМЕНЮК-САМСОНЕНКО по коалиционному соглашению не имела права «ни одного дня оставаться на посту главы Фонда госимущества».

Кроме того, она подчеркнула, что нарушения в ее работе подтвердили решения судов.