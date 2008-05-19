Тимошенко говорит, что олигархов в Украине возглавил Балога

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО считает преждевременной подготовку к проведению очередных президентских выборов.

Как передает корреспондент УНИАН, такое мнение Ю.ТИМОШЕНКО высказала сегодня на пресс-конференции в Кабинете министров.

«Я считаю, что сегодня необходимо делать свое дело каждому чиновнику, каждому министру, а не думать о каких-то очередных выборах. Я хочу вообще сейчас этот вопрос не обсуждать», - сказала премьер-министр.

Кроме того, она также призвала всех «забыть об отставке правительства». «Я считаю, что демократическая коалиция никогда в жизни не пойдет на поводу у кланов и олигархии и не сделает то, чего от нее требует (олигархия – УНИАН) уже пять месяцев устами своего руководителя Виктора БАЛОГИ. Я думаю, что правительство будет работать, и демократическая коалиция будет работать», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Премьер также рассчитывает, что план по дискредитации правительства, разработанный еще во время его формирования, не будет осуществлен.