Тимошенко обратилась за помощью к зарубежным детективам

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО инициирует проведение международного расследования по факту незаконной приватизации шельфов Черного моря.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Ю.ТИМОШЕНКО сообщила сегодня на пресс-конференции в Кабинете Министров.

«Правительство, я лично, инициировали международное расследование, потому что в Украине эту коррупционную сделку прикрывают все силовики. Международное расследование, так как и по РосУкрЭнерго, назовет все своими именами», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Премьер считает, что высшие должностные лица, которые допустили незаконную приватизацию шельфов, «рано или поздно ответят перед законом за такие антинародные действия».

В тоже время глава правительства не уточнила, в какие международные структуры правительство намерено обратиться с просьбой о проведении международного расследования. «Я обратилась в международные организации, которые расследуют преступления в энергетической сфере, для того, чтобы провели расследование, как у Украины забрали шельфы и хотели уничтожить энергетическую независимость страны», - заявила Ю.ТИМОШЕНКО.