Собрания коалиции сегодня не будет

Собрания Коалиции демократических сил сегодня, 19 мая, не будет.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил в интервью журналистам лидер фракции БЮТ Иван КИРИЛЕНКО.

Он отметил, что сегодня на Согласительном совете лидеров фракций парламента «сформирована нормальная повестка дня».

Как сообщал УНИАН, фракция БЮТ в Верховной Раде Украины призывала провести сегодня в 15.00 общее собрание Коалиции демократических сил при участии премьер-министра Украины Юлии ТИМОШЕНКО и председателя Верховной Рады Арсения ЯЦЕНЮКА.

На собрании предлагается рассмотреть ситуацию в стране, ситуацию в коалиции и состояние выполнения коалиционных договоренностей.