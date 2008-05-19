Собрания коалиции сегодня не будет
13:35, 19 мая 2008Политика
931 0
Информация Кириленко
Собрания Коалиции демократических сил сегодня, 19 мая, не будет.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил в интервью журналистам лидер фракции БЮТ Иван КИРИЛЕНКО.
Он отметил, что сегодня на Согласительном совете лидеров фракций парламента «сформирована нормальная повестка дня».
Как сообщал УНИАН, фракция БЮТ в Верховной Раде Украины призывала провести сегодня в 15.00 общее собрание Коалиции демократических сил при участии премьер-министра Украины Юлии ТИМОШЕНКО и председателя Верховной Рады Арсения ЯЦЕНЮКА.
На собрании предлагается рассмотреть ситуацию в стране, ситуацию в коалиции и состояние выполнения коалиционных договоренностей.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter