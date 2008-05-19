НУ-НС вышел от Ющенко довольный: теперь блоку есть, что сказать БЮТ

Представители фракции блока «Наша Украина – Народная самооборона» намерены на совете коалиции предложить БЮТ свои подходы к урегулированию конфликтной ситуации.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам сообщил народный депутат фракции НУ-НС Тарас СТЕЦЬКИВ после завершения встречи депутатов-“нашеукраинцев” с Президентом Украины Виктором ЮЩЕНКО в помещении Секретариата Президента.

По словам Т.СТЕЦЬКИВА, в первую очередь во время встречи обсуждались экономические проблемы государства, состояние сельского хозяйства, также затрагивался вопрос конституционного процесса.

Депутат отметил, что «фракция нашла взаимопонимание с Президентом по поводу решения наиболее конфликтных ситуаций».

«Встреча была конструктивной. Мы готовы нашим партнерам из БЮТ предложить подходы на совете коалиции», - сказал Т.СТЕЦЬКИВ.

Отвечая на уточняющий вопрос, согласна ли фракция с предложением БЮТ провести заседание совета коалиции сегодня, Т.СТЕЦЬКИВ сказал, что это вопрос еще будет обсуждаться.

Также, говоря о ситуациях вокруг ФГИУ, Т.СТЕЦЬКИВ отметил, что имеет право на существование позиция, в соответствии с которой отставка нынешнего председателя ФГИУ должна быть связана с новой кандидатурой на этот пост, и это решение должно быть принято после принятия программы приватизации.