После киевской гонки для Луценко останется только один выход?

Народный депутат Украины (фракция НУ-НС), председатель политической партии “Единый центр” Игорь КРИЛЬ считает, что заявление лидера “Народной самообороны” Юрия ЛУЦЕНКО относительно отсутствия обязательств перед партнерами по блоку НУ-НС связано с его низким рейтингом на киевских выборах.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе “Единого центра”, об этом И.КРИЛЬ сказал, комментируя соответствующее заявление лидеров «Народной самообороны».

И.КРИЛЬ считает, что Ю.ЛУЦЕНКО осознает свой низкий рейтинг на киевских выборах, поэтому стремится любой ценой привлечь к себе внимание избирателей.

«Так хочется надеяться, что Ю.ЛУЦЕНКО понимает, что он – лишь орудие в руках Юлии ТИМОШЕНКО в вопросе развала демократической коалиции. Но ему следует понимать еще одно – партнеры по блоку ни при каких обстоятельствах не дадут ему это сделать, дав резкий отпор этим попыткам», - сказал И.КРИЛЬ.

По мнению лидера “Единого центра”, министру внутренних дел после окончания гонки в Киеве останется лишь одно – работать ради укрепления парламентского большинства как гаранта выполнения его предвыборных обещаний.

Как сообщал УНИАН, 16 мая делегаты второго этапа VIII съезда политической партии «Вперед, Украина!» приняли решение о переименовании в политическую партию «Народная самооборона».

Первый заместитель председателя Олег НОВИКОВ в своем выступлении перед делегатами отметил, что члены «Народной самообороны» на сегодняшний день «выполнили все свои обязательства перед «Нашей Украиной», и дальше партия НС будет идти своим путем».

В свою очередь Ю.ЛУЦЕНКО заявил, что «Народная самооборона» и в дальнейшем будет оставаться составной частью блока «Наша Украина – Народная самооборона», «каким бы непопулярным он ни был».

«Мы встали в свое время на этот путь, чтобы остановить реванш В.ЯНУКОВИЧА и тех сил, но оказалось, что демократы пока еще на это не способны. Поэтому отныне любые действия нашей фракции будут считаться с мнением «Народной самообороны». Все, что мы обещали в коллективном соглашении, мы сделали», - сказал Ю.ЛУЦЕНКО.

Также министр сообщил, что выборы в Киевсовет, где Ю.ЛУЦЕНКО возглавил список от НУ-НС, это «последний поход на выборы в таком формате».

«Мы точно пойдем на любые следующие выборы под флагом “Народной самообороны”. Мы уверены в проходном результате», - сказал Ю.ЛУЦЕНКО.