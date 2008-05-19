Яценюк боится потерять 10 нардепов из коалиции

Завтра Верховная Рада Украины будет избирать заместителей председателя парламента, а вопрос совместителей планируется рассмотреть в пятницу.

Как передает корреспондент УНИАН, на согласительном совете достигнуты договоренности о том, чтобы завтра рассмотреть вопрос относительно избрания заместителей председателя парламента.

В то же время, не достигнута окончательная договоренность о досрочном прекращении полномочий народных депутатов Украины, которые являются совместителями, то есть работают в органах исполнительной власти.

Фракция Партии регионов настаивает на том, чтобы этот вопрос рассматривался завтра. В то же время председатель Верховной Рады Украины Арсений ЯЦЕНЮК предлагает рассмотреть его последним вопросом в пятницу.

По его словам, если завтра рассмотреть вопрос совместителей, то объективно не будет хватать в парламенте около 10 народных депутатов и коалиция не сможет принимать решения. Он подчеркнул, что такой путь «является конфронтационным». Он подчеркнул, что готов дать свои гарантии, что указанный вопрос будет рассмотрен в пятницу «при любой погоде».

Он отметил, что в противном случае, когда у коалиции не будет хватать несколько народных депутатов и не будут приняты законопроекты, предложенные правительством, то «будет сказано на пресс-конференции (при этом он не назвал кем – УНИАН), что во всем виновата Верховная Рада Украины».