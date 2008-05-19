Тимошенко говорит, что Ющенко сделал ей очень больно

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО считает, что Генеральная прокуратура Украины возбудила уголовное дело против и.о. председателя Фонда государственного имущества Андрея ПОРТНОВА под давлением Секретариата Президента.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Ю.ТИМОШЕНКО заявила сегодня на пресс-конференции в Кабинете министров.

«После заседания СНБО начали таскать на допросы в Генеральную прокуратуру должностных лиц, сотрудников казначейства, представителей правительства, в том числе и руководство ФГИ, которые не стали на коррупционные рельсы. До сегодняшнего дня этих людей и их семьи просто «замордовали» по поручению Президента», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

По ее словам, когда правительство начало свое заседание, Президент пригласил к себе генерального прокурора «и в прямом режиме давления вынудил возбудить уголовные дела против сотрудников казначейства и А.ПОРТНОВА».

Премьер считает, что эти уголовные дела возбуждены не столько против представителей казначейства и Фонда госимущества, сколько против нее лично, против правительства, и против наведения порядка в стране.

«К сожалению, очень похожие методы у объединения олигархии с властью, которые были и до 2004 года. И то что сегодня Генеральная прокуратура обслуживает как и раньше все коррупционные схемы, это тоже является очевидным», - считает она.

При этом Ю.ТИМОШЕНКО подчеркнула, что ей очень «больно, что так поступает Президент, больно от того, что он стал на абсолютно другие позиции и от того, что продолжают разрушаться надежда и вера людей, которые стояли на помаранчевых майданах».