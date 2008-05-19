Васюник призывает прекратить военные действия

Сегодня на внеочередном заседании правительства вице-премьер-министр Иван Васюник обнародовал заявление, в котором “еще раз” призывал “обе стороны внутрикоалиционного конфликта прекратить наперегонки обвинять друг друга”.

Как в заявлении, переданном УНИАН, И.ВАСЮНИК напоминает, что еще на прошлом заседании Кабинета Министров предложил план выхода из криза. Его суть, напоминает вице-премьер, заключалась в том, чтобы: “прекратить взаимную борьбу внутри коалиции; отказаться от решения спорных вопросов через принятие противоборствующих постановлений правительства и указов Президента и совершения любых действий, которые приводят к эскалации кризиса; путем переговоров достичь консенсуса, а на этом этапе – хотя бы компромисса”.

По мнению И.ВАСЮНИКА, “время немедленно прекратить военные действия”. “Все прекрасно понимают, – считает он, – после этих взаимных ударов мы опять вернемся к тому же самому”. Потому нужно, по словам вице-премьера, “садиться за стол переговоров, а не понапрасну тратить время. Единственный выход – поиск консенсуса”.