Украинский интерес. Реанимация в Ашхабаде, мракобесие в Москве и заокеанские намеки

Украина намерена искать новые рынки сбыта для своих товаров в свете закрытия Россией для них своего рынка. Об этом Петр Порошенко заявил в Ашхабаде, где побывал с визитом. Отношения с государствами Центральной Азии для нашей страны складываются с переменным успехом. Одно можно сказать точно: хотя Туркменистан декларирует готовность восстановить поставки в Украину нефти и газа, при нынешних транзитных коридорах через территорию России сделать это будет крайне проблематично. С другой стороны, интерес Украины в экспорте не только продукции тяжелого машиностроения, но и строительных услуг на восток выглядит стабильным и осмысленным.

Россия тем временем действует так, чтобы оперативно лишить двусторонние отношения с Украиной былого флера братской дружбы. Закрытие библиотеки украинской литературы в Москве под предлогом наличия там запрещенных книг кажется примером мракобесия из ХХ века, но, к сожалению, это происходит в столице ядерной державы. Показательно, что охота на книги прошла на фоне выступления расшаркавшегося перед Владимиром Путиным Николя Саркози, поменявшего кусок своей политической репутации на диплом почетного доктора МГИМО. Но далеко не всех иностранцев Россия привечает. Федеральная миграционная служба России намерена навести порядок со статусом украинцев, находящихся на территории РФ, буквально на протяжении ноября. Не исключено, что вынужденных мигрантов попытаются использовать в качестве фактора дестабилизации ситуации на востоке Украины, где сохраняется хрупкое затишье.

Большой резонанс в Украине произвели цитаты из интервью сенатора от партии «Право и справедливость» Яна Жарина, призвавшего украинцев признать вину за геноцид поляков на Волыни в годы Второй мировой и напомнившего о том, что Львов крайне важен для поляков. На самом деле подобная информационная прививка кажется даже полезной, поскольку к власти в Польше пришла консервативная партия, ставящая во главу угла защиту интересов поляков, а не оказание адвокатских услуг Украине. И чем быстрее в Киеве поймут необходимость формирования с нашим стратегическим партнером прагматичной повестки дня, тем эффективнее будут польско-украинские отношения.

На фоне вредного перетягивания полномочий между Генеральной прокуратурой и МИДом показательной выглядит позиция посла США в Украине Джеффри Пайетта, отметившего в качестве достойных борцов с коррупцией заместителей Виктора Шокина Виталия Касько и Давида Сакварелидзе. К тому же американский дипломат подчеркнул, что Украине необходимо эффективнее бороться с коррупцией, поскольку без этого продвижение вперед невозможно. Не только в части преобразования страны, но и в вопросе получения финансовой помощи от Запада. Впрочем, не обошлось и без пряника: по словам директора-распорядителя МВФ Кристин Лагард, отметившей готовность Фонда изменить условия предоставления кредитов для продолжения сотрудничества с Украиной.

Евгений Магда