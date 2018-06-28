Может ли губернатор раздувать инфляцию назло правительству?

Об этом мы спросили бывших глав областных государственных администраций Украины. Отношения Президент–губернаторы–премьер имеют свою новейшую историю. В начале мая Секретариат Президента, обязал губернаторов согласовывать с ним служебные поездки, даже на заседание Кабинета министров. Тимошенко тогда остроумно ответила, что готова встречаться с губернаторами на конспиративных квартирах.

А уже 13 мая на коротком брифинге премьер обвинила председателей ОГА, сказав, что они саботируют решение правительства, “раздувая инфляцию”. «Сегодня, по нашим данным, руководители областных госадминистраций являются составной частью абсолютно реального саботажа в борьбе с инфляцией. Не делается ничего, и саботируется то, что делает правительство», – повторила днем позже Юлия Владимировна на заседании Кабмина, едва не уволив трех губернаторов.

Мы решили спросить бывших губернаторов Украины, действительно ли они могут влиять на инфляцию. А также поинтересоваться, может ли губернатор в условиях противостояния Президента и премьера контролировать ситуацию в своем регионе.

Александр Садыков, экс-губернатор Николаевской области: ГУБЕРНАТОР МОЖЕТ ВЛИЯТЬ НА ЦЕНЫ В ОЧЕНЬ УЗКОМ КОРИДОРЕ Частично цены губернатор контролировать способен. Но эта “инфляционная” ситуация не исходит из Николаева, Херсона или Одессы. Инфляция рождается на государственном уровне, и бороться с ней следует на государственном уровне. А второй уровень борьбы с инфляцией – области.

В действительности, губернатор борется не с инфляцией, а с ценами, которые повышаются спекулятивно. Регулировать цены он, конечно, может. Сотрудничая с бизнесом, можно держать цены на определенные виды товаров на более-менее приемлемом уровне. Но это происходит в очень узком коридоре.

Спекулятивный спрос на товары идет от наличия денежной массы. А денежная масса не печатается в регионах, это происходит в Киеве. И чтобы бороться с инфляцией, следует утвердить перечень мероприятий в столице, а губернаторы должны быть “вторым фронтом” такой борьбы.

Я не знаю, в чем именно премьер обвинила глав областных администраций. Если председатели обладминистраций нарушают закон, то к ним следует принимать меры как к людям, которые нарушают закон. В этой войне губернаторов “перебрали” обе стороны. Одна – с запрещтом на поездки в Киев, другая – с угрозой всех уволить.

Я вам скажу, что в то время, когда я был губернатором, была та же война, тогда премьер-министром был Виктор Янукович... Одна ветвь пытается подчинить себе сугубо президентскую вертикаль. Именно подчинить для влияния, а не для сотрудничества. Хотя в период премьерства Януковича позже такие войны стихли, и все работали более-менее плодотворно.

Евгений Жовтяк, экс-губернатор Киевской области: ТОВАР, КОТОРЫЙ ХОЧЕТ УДЕШЕВИТЬ ГУБЕРНАТОР, ПРОСТО ИСЧЕЗНЕТ С ПРИЛАВКОВ

Согласно с действующим законодательством у губернаторов через ценовые инспекции есть возможность влиять на цены ограниченного количества товаров первой необходимости путем (установления – ред.) граничных надбавок к цене производителя.

В действительности, попытка очень снижать таким способом цену приводит к тому, что товар просто исчезнет с прилавков. Он уйдет в тень, и все равно будет продаваться по рыночной цене, а не той, которую нарисовали на Печерских холмах.

Может ли губернатор саботировать решение премьера? Из своего опыта могу сказать, что в значительной мере тот прорыв, который сделала Киевская область при моем губернаторстве (а она поднялась с девятого на первое место по показателям социально-экономического развития) частично объясняется тем, что некоторые не совсем рыночные методы, которые предлагались в то время Кабмином, мы выполняли достаточно сдержанно. Экономика чувствовала. И там, где губернаторы очень спешили отрапортовать – что они покомандовали экономикой, – она отвечала ухудшениям показателей.

Безусловно, каждая административная единица имеет свои особенности, и влиять на экономическую ситуацию каждый губернатор может, создавая в своей области лучшие условия для бизнеса. В связи с тем, что центральная власть в лице Президента, премьера и парламента создают непривлекательный имидж Украины в мире, приводя к оттоку инвестиций, то каждый губернатор, создавая в своей области привлекательный инвестиционный климат, может добиваться на местах хороших результатов. Но, подчеркну, создавая климат, а не диктуя – что производить, где производить, по какой цене и кому продавать.

Президентское распоряжение для губернаторов не ездить в Кабмин является абсолютно неконституционным, но так же неконституционные вещи допускает и Кабинет министров. Они подотчетны правительству, потому запрет не бывать у премьера – неправовое решение. Так же неправовое решение – показательно расправиться с губернатором за инфляцию.

Евгений Червоненко, экс-губернатор Запорожской области: НУ, НЕ ВЕРЮ Я В НАДБАВКИ В СУПЕРМАРКЕТАХ! Губернатор имеет право действовать в очень узких рамках – относительно группы социальных продуктов. Остальное диктует рынок. Губернатор никак не может влиять на макроэкономические процессы.

Губернатор – это единственный ствол власти, на котором держится регион, но не следует преувеличивать его влияние на рыночные процессы. Он не может влиять на инфляцию и на другие процессы. Его способность работать и контролировать ситуацию в условиях противостояния премьера и Президента зависит от личных способностей.

Когда я был губернатором, всегда говорил: невзирая на все политические и парламентские кризисы, жизнь в регионах развивалась и экономические показатели были хорошие. Было неплохо, пока не начали вмешиваться в экономику. Когда начали крутить инфляцию, регулировать цены (ну, не верю я в надбавки в супермаркетах!) начались неприятности.

Сергей Гриневецкий, экс-губернатор Одесской области: ЕСЛИ ЕСТЬ САБОТАЖ – ЭТО НУЖНО ДОКАЗАТЬ И ПРИМЕНИТЬ УГОЛОВНЫЙ КОДЕКС

Если есть саботаж, то он должен быть доказан, и за него следует нести уголовную ответственность. Эта тема достаточно серьезная и свидетельствует о кризисе власти и кризисе отношений между центром и регионами.

На сегодня все такое зацентрованное, и говорить о качестве полномочий губернаторов просто не приходится. Правительство критикует председателей обладминистраций. Но губернаторы могут задать правительству встречный вопрос: как мы можем нести ответственность в регионе, если не имеем никакого отношения к назначению руководителя областной инспекции цен. Его назначает Минэкономики.

116 статья Конституции говорит, что Кабмин обеспечивает финансовую, ценовую и налоговую политику в государстве. На местах губернаторы отвечают за законность, правопорядок, выполнение планов социально-экономического и культурного развития. Но они работают в условиях государства, и следует смотреть проблемы кредитной политики, государственую программу приватизации, эффективного выполнения бюджета, цены на энергоносители. Все влияет на ценообразование. Поэтому переложение ответственности свидетельствует, что сама система управления очень порочна. Назначает губернаторов Президент, увольняет также Президент. И антагонизм премьера и Президента не дает возможности принимать никаких кадровых решений.

А рассматривать “первые” и “последние” области по показателям, и на основе этого – увольнять людей – вообще никуда не годится. Потому что в любой турнирной таблице есть первое и последнее место. И это украинский идиотизм – выгонять тех, кто занимает последние места.

Главное – менять систему управления и формирования власти.

Кучма увольнял по-другому... Он реально оценивал ситуацию, реально получал информацию и увольнял после того, как губернатор начинал “зарываться”. Потому что Кучма как директор завода понимал, что всегда кто-то займет последнее место.

Опрашивала Маша Мищенко