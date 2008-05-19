Конкурс по продаже ОПЗ перенесен на неопределенный срок

Дата проведения конкурса по продаже Одесского припортового завода перенесена на неопределенный срок.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам сегодня после заседания Кабинета Министров сообщил министр юстиции Украины Николай ОНИЩУК.

«Принято решение перенести проведение конкурса на неопределенный срок», - отметил Н.ОНИЩУК.

Как сообщал УНИАН, конкурс по продаже 99,52% акций Одесского припортового завода планировалось провести 20 мая. Однако Совет национальной безопасности и обороны Украины 16 мая запретил правительству и Фонду государственного имущества Украины осуществлять приватизацию государственных пакетов акций энергокомпаний, Одесского припортового завода и некоторых других предприятий.

Решение СНБО, по заявлению пресс-службы Секретариата Президента, введено в действие указом Президента.