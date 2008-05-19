Конкурс по продаже ОПЗ перенесен на неопределенный срок
Информация от Онищука
|Николай ОНИЩУК
Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам сегодня после заседания Кабинета Министров сообщил министр юстиции Украины Николай ОНИЩУК.
«Принято решение перенести проведение конкурса на неопределенный срок», - отметил Н.ОНИЩУК.
Как сообщал УНИАН, конкурс по продаже 99,52% акций Одесского припортового завода планировалось провести 20 мая. Однако Совет национальной безопасности и обороны Украины 16 мая запретил правительству и Фонду государственного имущества Украины осуществлять приватизацию государственных пакетов акций энергокомпаний, Одесского припортового завода и некоторых других предприятий.
Решение СНБО, по заявлению пресс-службы Секретариата Президента, введено в действие указом Президента.