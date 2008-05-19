Балога пугает Тимошенко вторым горчичником и удалением с поля

Объективный анализ экономических тенденций последнего месяца свидетельствует, что инфляция в мае будет составлять 1,5 - 1,6%, то есть вдвое больше самого плохого показателя нескольких предыдущих лет.

Об этом, как сообщили УНИАН в пресс-службе главы государства, заявил глава Секретариата Президента Украины Виктор БАЛОГА. Он отметил, что заявления премьер-министра Юлии ТИМОШЕНКО “о замедлении темпов роста инфляции не следует воспринимать как свидетельство того, что правительству удалось преодолеть негативные явления в экономике. Ведь последние семь лет с апреля по август инфляция была или близка к нулю, или в стране фиксировалась дефляция”.

Поэтому, по выводу В.БАЛОГИ, “инфляционный спад объясняется не какими-то профессиональными действиями Кабинета министров, а действием сезонных экономических факторов. Однако и 1,5% инфляции в мае - это существенный вклад в инфляционный показатель года”. “Правительство вместе с Национальным банком пытаются ограничить обращение гривни, что приводит к дефициту наличности и резкого удорожания кредитов вплоть до прекращения кредитования, в частности, сельского хозяйства. В свою очередь, это провоцирует очередные всплески инфляции”, считает он.

«Мало оптимизма и в рапортах правительства о значительном росте доходов граждан. Важно понимать, что доходы увеличиваются втрое быстрее, чем валовый внутренний продукт. Ведь деньги, не обеспеченные товарами, являются одним из инфляционных источников. Круг замыкается: неоправданно увеличенные доходы раскручивают инфляцию, которая, в свою очередь, съедает значительную часть этих доходов. Учитывая планы Кабмина направить средства от приватизации в наличное обращение, можно уверенно прогнозировать усиление инфляционных факторов», - отметил глава Секретариата.

Он отметил, что “антиинфляционным законом в стране является Государственный бюджет, изменения к которому должны были быть принятые еще в марте. Именно из-за того, что в главном финансовом документе не учтены экономические реалии дня, практически бездеятельным является Аграрный фонд как действенный инструмент противодействия росту цен на продовольствие”. “Каждый пенсионер ежемесячно теряет 50 гривен - такой инфляционный налог платят наименее защищенные категории граждан. С учетом майского прогноза инфляции эта цифра будет составлять уже 60 гривен. Президент Виктор ЮЩЕНКО уже говорил о «желтой карточке» правительства за инфляцию. Напомню футбольные правила: после второго «горчичника» наступает удаление из поля», - сказал В.БАЛОГА.