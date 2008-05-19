Яценюк просит Раду дать ему заместителей

Председатель Верховной Рады Украины Арсений ЯЦЕНЮК призывает Верховную Раду ускорить окончательное формирование президиума парламента.

Как передает корреспондент УНИАН, с таким предложением председатель ВР выступил сегодня во время Согласительного совета лидеров депутатских фракций и парламентских комитетов.

«Очень важно, наконец, завершить формирование президиума Верховной Рады Украины», - сказал он.

А.ЯЦЕНЮК напомнил, что речь идет об избрании первого заместителя председателя ВР и заместителя.

«Так что определяйтесь, когда это состоится. Я готов поставить этот вопрос в повестку дня в любой момент», - сказал А.ЯЦЕНЮК, обращаясь к представителям фракций.