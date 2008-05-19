Ющенко отправил Ахметову телеграмму

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО поздравил ФК "Шахтер" (Донецк) с завоеванием звания чемпиона Украины по футболу.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе клуба, телеграммой на имя президента ФК "Шахтер" Рината АХМЕТОВА, главного тренера Мирчи ЛУЧЕСКУ, футболистов и болельщиков В. ЮЩЕНКО "сердечно поздравил команду с достигнутой победой – завоеванием звания чемпионов Украины по футболу".

"Желаю вам новых спортивных достижений, успешного выступления в Лиге чемпионов в будущем сезоне и весомого вклада представителей клуба в соревнованиях за сборную Украины по футболу", – говорится в поздравлении Президента Украины.