Генпрокуратура возбудила уголовное дело относительно Портнова

Генеральная прокуратура Украины возбудила уголовное дело в отношении назначенного правительством исполняющим обязанности председателя Фонда государственного имущества Украины Андрея ПОРТНОВА.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Секретариата Президента.

В частности, сегодня утром состоялась встреча Президента Виктора ЮЩЕНКО с генеральным прокурором Александром МЕДВЕДЬКО, во время которой руководитель ГПУ проинформировал о результатах проверки выполнения решения СНБО относительно ФГИУ.

Генпрокуратура проверила законность действий А.ПОРТНОВА и выявила признаки превышения им властных полномочий, которые дестабилизировали работу ФГИУ. В связи с этим Генпрокуратура возбудила в отношении А.ПОРТНОВА уголовное дело по факту покушения на незаконную приватизацию по ч.1 ст. 233 и ч. 2 ст. 365 Уголовного кодекса, сообщили в пресс-службе Секретариата Президента со ссылкой на информацию А.МЕДВЕДЬКО.